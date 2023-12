Afscheid Lilian Marijnissen

12 december 2023

De Tweede Kamer nam op dinsdag 12 december 2023 afscheid van Lilian Marijnissen. Het Kamerlid vertegenwoordigde zes jaar lang de SP, waarvan een groot deel als fractievoorzitter.

Lilian Marijnissen kwam in 2017 in de Tweede Kamer en werd al snel fractievoorzitter. Ze volgde toen Emile Roemer op. Daarvoor leidde Agnes Kant de fractie, die op haar beurt Jan Marijnissen had opgevolgd. Marijnissen is de vader van Lilian Marijnissen.

Volksvertegenwoordiger pur sang

Kamervoorzitter Roelien Kamminga benadrukte de maatschappelijke betrokkenheid waarmee Marijnissen zich inzette in de Kamer. “Jij haalt je inspiratie uit de mensen die je ontmoet. Je adresseert hun problemen door hun verhalen mee te nemen naar Den Haag. Dat doe je op een indrukwekkende manier. Je bent een volksvertegenwoordiger pur sang”, aldus Kamminga in haar afscheidsspeech.

Lees de volledige speech van Kamervoorzitter Roelien Kamminga.

Het land in

Marijnissen stond erom bekend dat ze graag het land in ging om actie te voeren. Op die manier heeft zij zich onder andere hard gemaakt om de studierente naar 0% te brengen, het eigen risico af te schaffen en voor het voortbestaan van zorgbuurthuizen en streekziekenhuizen. Ze bedreef politiek onder het devies: ‘De sociale strijd voer je voortdurend, die kun je niet even uitzetten. Als mensen ons ergens nodig hebben, moet je er staan.’

