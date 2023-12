Patientenstop SVB-verzekerden

De Psychiaters Maatschap Antillen bestaat bijna 22 jaar en heeft in al die jaren met veel genoegen talloze patiënten en hun families geholpen. In het jaar 2022 hielpen wij bijvoorbeeld meer dan 1800 individuele patiënten. Aan dit tijdperk komt tot ons verdriet een eind. Dr. Matroos gaat per 1 januari 2024 met pensioen en Dr Heijtel neemt, zover mogelijk, de zorg voor zijn patiënten over.

Omdat de SVB geen toestemming geeft voor vervanging van Dr Matroos kan de Psychiaters Maatschap tot onze spijt per 1 januari geen nieuwe SVB-verzekerde patiënten meer accepteren.

Wij zouden het op prijs stellen als u ons bericht via uw medium naar buiten zou willen brengen.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

Maryn Kalmeijer

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket