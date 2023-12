KOMUNIKADO DI PRENSA 631/2023

30 desèmber 2023

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Posibel kaso di intento di asesinato

Djabièrnè dia 29 di desèmber 2023 alrededor di 19.46’or, Sentral di Polis a dirigí un unidat

pa Kaya Eugene A.M. Testing pa un posibel kaso di intento di asesinato.

For di investigashon na e sitio polis a komprondé ku un ratu promé tabatin un diskushon

fuerte entre un hòmber riba un basikel i un shofùr di un outo.

Dado momento personanan den bisendario a tende un zonido i despues a tuma nota ku e

outo den kua un di e hòmbernan tabata a dal e siklista benta abou.

Despues di esaki e siklista a lanta i a kore bai for di e sitio lagando e baiskel atras.

Shofùr di e vehíkulo a bin resultá ku su outo despues di e aksidente te den kurá di un

habitante den e besindario ei.

Seguidamente e shofùr a saka su outo i e tambe a kore bai for di e sitio ku su vehíkulo.

Polis ta hasiendo investigashon pa saka afó ku ta trata aki di un intento di asesinato òf un

aksidente di tráfiko.

