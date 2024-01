Curaçaose militairen ondersteunen Korps Politie Curaçao

Curaçaose militairen hebben van 11 december 2023 tot 7 januari 2024 het Korps Politie Curaçao ondersteund tijdens de door defensie genoemde operatie “Ta basta awor”.

De militaire bijstand richtte zich op het verminderen van vuurwapen gerelateerde criminaliteit en het verhogen van de veiligheid op het eiland. In een gezamenlijke inzet met het KPC hebben de Curaçaose militairen patrouilles uitgevoerd, mobiele checkpoints opgezet en ‘blue light prevention’ toegepast om zo de zichtbaarheid op straat te verhogen onder het gezag van het Openbaar Ministerie.

Tijdens vehicle checkpoints werden verschillende voertuigen gecontroleerd, wat resulteerde in onderscheppingen van verschillende wapens en drugs. Daarnaast werden boetes uitgedeeld en voertuigen in beslag genomen door het KPC.

“Ta basta awor” is in deze drukke periode op het eiland ingezet, aangezien deze periode vaak gepaard gaat met een stijging in criminaliteit vanwege verhoogde financiële activiteiten. Gedurende 27 avonden en nachten zijn per avond 12 Curaçaose militairen ingezet, altijd in samenwerking met het KPC. De Curaçaose militairen hebben zelf geen opsporingsbevoegdheden.

Militarnan di Kòrsou ta asistí Kuerpo Polisial Kòrsou

Militarnan di Kòrsou for di 11 di desèmber 2023 te ku 7 di yanüari 2024 a asistí Kuerpo Polisial Kòrsou durante e operashon “Ta basta awor”.

E asistensia Militar a dirigí su mes riba mengua kriminalidat relatá ku arma di kandela i halsa siguridat riba e isla. Den un esfuerso konhunto ku KPC, militarnan di Kòrsou a ehekutá patruyanan, a pone puntonan di kòntròl mobil, i a apliká ‘blue light prevention’ prevenshon pa medio di lus blou, pa asina halsa visibilidat riba kaya, bou di e outoridat di Ministerio Públiko.

Durante e puntonan di chekeo di vehíkulo, diferente vehíkulo a keda kontrolá, loke a resultá den intersepshon di diferente arma i droga. Banda di esei a parti but, i KPC a konfiská vehíkulonan.

“Ta basta awor” a keda desplegá riba e isla durante e periodo drùk aki, ya komo e periodo aki hopi biaha ta bai kompañá ku un oumento di delinkuensia, pa motibu di un kantidat haltu di aktividatnan finansiero. Durante 27 anochi i mardugá, kada anochi a desplegá 12 Militar di Kòrsou, semper den koperashon ku KPC. E militarnan di Kòrsou mes no tin outorisashon pa investigashon.

Soldiers from Curaçao assist the Curaçao Police Corps

Soldiers from Curaçao from December 11, 2023 till January 7, 2024, provided support to the Curaçao Police Corps, during the operation “Ta basta awor”.

The military assistance focused on reducing firearms-related crime and increasing safety on the island. In a joint effort with the Curaçao Police Force (KPC) the Curaçao Military under the authority of the Public Prosecutor, executed patrols, set up mobile checkpoints, and applied ‘blue light prevention’ so as to increase visibility on the street. During the vehicle checkpoints several vehicles were checked, which resulted in interceptions of various weapons and drugs. In addition, fines were issued and vehicles seized by the Police Force.

“Ta basta awor” has been deployed on the island during this busy period, as this period is often accompanied by an increase in crime due to increased financial activities. During 27 evenings and nights each evening, 12 Soldiers from Curaçao were deployed, always in collaboration with the Curaçao Police Corps. The soldiers from Curaçao do not have any investigative powers themselves.

The assistance provided falls under the third main task of Defence in the Dutch Caribbean Region: rendering support to civil authorities. Herewith Defence contributes in the Caribbean Region with the safety on Curaçao.

