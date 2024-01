Plenair debat over nieuwe pensioenwet

16 januari 2024

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 17 januari over de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen. Demissionair minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 14.30 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het plenaire debat is aangevraagd door NSC-Kamerlid Agnes Joseph. Op de agenda staat onder meer het opnemen van bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk 1 januari 2028 plaatsvinden. Om de vinger aan de pols te houden is er – onder andere – een regeringscommissaris transitie pensioenen aangesteld.

Pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemer- en werkgeversorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten. De Wet toekomst pensioenen komt daaruit voort en regelt de herziening van het pensioenstelsel.

Behandeling wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Wtp is op 30 maart 2022 door minister Schouten naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft de wet op 22 december 2022 na hoofdelijke stemming aangenomen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, ook na hoofdelijke stemming, op 30 mei 2023 aangenomen. De wet is op 1 juli 2023 inwerking getreden.

Persoonlijk pensioenvermogen

De pensioenopbouw wordt anders. Pensioenfondsen doen in het nieuwe stelsel geen beloftes meer over de hoogte van pensioenen. Fondsen beleggen in het nieuwe stelsel, net als nu, de pensioenpremie. Nieuw is dat fondsen voor alle deelnemers bij zullen houden wat hun persoonlijk deel is van het gezamenlijke pensioenvermogen, zodat mensen meer inzicht krijgen in hoeveel geld er voor hun eigen pensioen gereserveerd is. Ook is er aandacht voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen en de verkorting van de wachttijd voor pensioenopbouw voor uitzendwerknemers.

