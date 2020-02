Ride for the Roses is een jaarlijks terugkerend fiets-, zwem-, wandel- en zeilevenement om geld in te zamelen om te vechten tegen kanker op Curacao. Afgelopen weekend deden bijna 7.000 deelnemers mee aan het event. Defensie in het Caribisch gebied ondersteund dit evenement jaarlijks door militairen in te zetten bij de organisatie en het event zelf.

Naast de gebruikelijke ondersteuning door militairen, is op marinebasis Parera een inzamelingsactie gehouden. Uit handen van de commandant van marinebasis Parera, kapitein-luitenant ter zee Rob Wesdorp ontvingen de voorzitter van RftR, de heer Robbin Martina, en de organisator, de heer Benno van Leeuwen, een cheque ter waarde van 2062,- NAFL. Dit geldbedrag is ingezameld via verschillende collectebussen bureau Sport en Ontspanning en Ontwikkeling. Ook met collecte van de kerkdienst afgelopen zondag op de marinebasis, is geld ingezameld voor Ride for the Roses.