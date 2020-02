Kaso di trafikashon di hende “Samario” / Mensenhandelzaak “Samario”

Kaso di trafikashon di hende “Samario”

Djabièrnè 7 di febrüari 2020, 2 hende hòmber i un hende muhé a parse dilanti wes den un kaso pro-forma di trafikashon di hende. E investigashon penal a haña e nòmber “Samario” i ta trata di sospecho di eksplotashon di un kòki Kolombiano. E kòki aki a traha 3 aña largu, 12 pa 15 ora pa dia, 7 dia pa siman na un pizzeria. Ta kulpa e sospechosonan entre otro di a malusá pa 3 aña largu e situashon ilegal i delikado di e kòki i tambe dor di tené na liña ku promesa pa regla un pèrmit di estadia. E kòki nunka a haña su pèrmit. Pa 3 aña largu a retené primanan sosial i di belasting i nunka a paga e 150% di overtaim. Na dado momentu e situashon den e pizzeria a sali for di man i un konosí a yuda e kòki hasi denunsia.

Aña pasá ya e detenshon preventivo di dos di e sospechosonan ku a presentá dilanti wes a keda di skòrs. Djabièrnè ku a pasá, detenshon preventivo di e di 3 sospechoso tambe a keda di skòrs. Esaki ta nifiká ku wes ta aseptá e opheshon serio di echonan kastigabel , esta entre otro trafikashon di hende, pero na e momentu aki, interes personal di e sospechosonan pa nan warda e investigashon penal den libertat ta pisa mas ku e interes di hustisia pa tene nan enkarselá.

E sospechoso ku a wòrdu di skòrs for di detenshon djabièrnè último, ta un reshèrshi di Landsrecherche. E la keda di skòrs bou di kondishonnan estrikto. Ministerio Públiko a argumentá ku en prinsipio ta trata di un kaso ku a shòk òrdu di derechi ora ku un reshèrshi, ku den su profeshon mester investigá echonan kastigabel di entre otro ámtenarnan den posishon haltu, ta wòrdu sospechá di un echo asina serio manera trafikashon di hende. Ministerio Públiko a indiká ku nan lo no duna resistensia kontra di ‘skòrsing’ di detenshon preventivo, basta e reshèrshi paga 5000,- florin mesora na e víktima, e kòki Kolombiano. Esaki ta un kondishon eksepshonal pa motibu ku e reshèrshi no a wòrdu kondená ainda pa trafikashon di hende. Den e kaso spesífiko aki, Ministerio Públiko ta haña ku e kondishon aki ta hustifiká. Wes a bai di akuerdo ku e kondishon aki i banda di esaki tambe un kondishon ku ta pone ku e reshèrshi no mag tin kontakto ku testigunan. Un familiar a depositá e 5000,- florin riba kuenta di Ministerio Públiko di manera ku e reshèrshi su detenshon por a wòrdu di skòrs.

E kaso lo keda tratá den korte dia 20 di mei 2020. No ta ekskluí ku un di 4 sospechoso tambe lo mester presentá dilanti wes. Siman pasá e di kuater sospechoso aki, atministradó di e pizzeria a keda detené na Hulanda i e siman aki lo wòrdu trasladá pa Kòrsou.

Mensenhandelzaak “Samario”

Op vrijdag 7 februari jongstleden stonden 2 mannen en 1 vrouw terecht op een pro-forma zitting aangaande mensenhandel en mensensmokkel. Het strafrechtelijk onderzoek is genaamd “Samario” en betreft de verdenking van uitbuiting van een Colombiaanse kok. Deze kok zou 3 jaar lang, 12 tot 15 uur per dag, 7 dagen per week in een pizzeria hebben gewerkt. De verdachten worden onder andere verweten dat zij 3 jaar lang misbruik hebben gemaakt van de illegale en kwetsbare positie van de kok en dat ze hem aan het lijntje hebben gehouden door onder andere een verblijfsvergunning in het vooruitzicht te stellen. Deze vergunning is echter nooit gekomen. Ook werden 3 jaar lang diverse sociale en belastingpremies van zijn salaris ingehouden en kreeg hij voor overwerk geen 150% uitbetaald. Op een gegeven moment is de situatie binnen de pizzeria uit de hand gelopen, waarna de kok met behulp van een kennis aangifte heeft durven doen.

Twee van de verdachten die vrijdag terecht stonden, waren reeds vorig jaar uit hun voorarrest geschorst. Afgelopen vrijdag is ook de 3de verdachte uit de voorlopige hechtenis geschorst. Dit betekent dat de rechter wel ernstige bezwaren aanneemt voor de strafbare feiten, waaronder mensenhandel, maar dat op dit moment de persoonlijke belangen van de verdachten om het strafrechtelijk onderzoek in vrijheid te kunnen afwachten, zwaarder wegen dan het belang van justitie om hen thans in detentie te houden.

De verdachte die afgelopen vrijdag uit zijn detentie is geschorst betreft een Landsrechercheur. Hij is onder strenge voorwaarden geschorst. Het Openbaar Ministerie heeft aangevoerd dat in beginsel sprake is van een geschokte rechtsorde wanneer een Landsrechercheur, die zelf in zijn beroep strafbare feiten van onder meer hooggeplaatste ambtenaren moet onderzoeken, wordt verdacht van een ernstig feit als mensenhandel. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven zich niet te verzetten tegen een schorsing van de detentie van de Landsrechercheur als de Landsrechercheur bereid is om op dit moment al minstens 5000 gulden te betalen aan het slachtoffer, de Colombiaanse kok. Dit is een uitzonderlijke voorwaarde omdat de Landsrechercheur nog niet is veroordeeld voor de mensenhandel. In dit specifieke geval acht het Openbaar Ministerie deze voorwaarde echter wel gerechtvaardigd. De rechter is hiermee akkoord gegaan en heeft deze voorwaarde, naast ook de voorwaarde van een contactverbod met getuigen, verbonden aan de schorsing van de detentie van de Landsrechercheur. Een familielid heeft direct 5000 gulden op de rekening van het Openbaar Ministerie gestort, waarna de Landsrechercheur in voorlopige vrijheid is gesteld.

De zaak zal opnieuw op zitting worden behandeld op 20 mei 2020. Vermoedelijk zal dan ook een vierde verdachte terecht staan. Vorige week is deze vierde verdachte, de boekhouder van de pizzeria, aangehouden in Nederland en hij zal deze week overbracht worden naar Curaçao.