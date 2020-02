BONERIANONAN ULTRAMAR TA DUNA KONTRIBUSHON SORPRENDENTE PA PLAN MAESTRO

Den Haag, – Mas òf ménos 50 boneriano ku ta biba na Hulanda Oropeo djárason anochi a soportá e wer malu pa partisipá na un seshon den kuadro di Plan Maestro Boneiru 2030 na Den Haag.

Den su introdukshon ku énfasis gezaghebber Edison Rijna a supliká e presentenan, un meskla bunita di hende hóben i ménos hóben, pa usa nan kreatividat pa ekspresá nan mes libramente i tuma e kurashi pa pensa ‘out of the box’. ‘Netamente di boso ku di kurason ta sinti boso mes komprometé ku Boneiru, pero ku for di un distansia ta sigui e desaroyonan riba nos isla, nos ta ferwagt ideanan nobo’, segun gezaghebber Rijna.

E tema di e seshon di Plan Maestro ‘hulandes’ tabata oportunidatnan i menasanan di ‘braindrain’ i ‘braingain’, ku komo pregunta sentral: kon bo ta logra haña bonerianonan ku a bai den eksterior pa nan estudio bèk pa duna un aporte na desaroyo di Boneiru na kaminda pa e komunidat ideal ku Kolegio Ehekutivo ta konstruyendo rumbo pa 2030?

Despues di e palabranan inspirativo di gezaghebber Rijna e partisipantenan a forma 6 grupo di trabou pa papia tokante nan ideanan i pone esakinan riba papel. E kosecha tabata grandi ku hopi desénas di sugerensia hopi konkreto i tin biaha sorprendente. Un di e gruponan di trabou a bini ku un solushon pragmátiko pa pone un fin na e ‘braindrain’ òf en todo kaso redusí esaki: sòru pa ampliá e oferta di formashon na Boneiru mes i prinsipalmente pa loke ta trata estudio pa profeshonnan ku nos isla tin mester di nan, esaki den koperashon ku institutonan di formashon den eksterior i tambe hasiendo uso di internèt.

Gezaghebber Rijna a keda impreshoná pa e kontribushon di e gruponan di trabou. El a elogiá e entusiasmo di tur e partisipantenan i nan disponibilidat pa yuda pensa tokante un mihó Boneiru. E mandatario ta bai bèk Boneiru ku tur e ideanan ku e gruponan di trabou a presentá, kaminda ta agregá nan serka e resultadonan di e seshonnan ku a tuma lugá kaba riba nos isla i esunnan ku nan ta bai tene durante e lunanan binidero. Dia 10 di òktober – eksaktamente 10 aña despues di 10-10-10 – ta presentá e resultado final den forma di e Plan Maestro Boneiru 2030.

Por mira un reportahe fotográfiko di e enkuentro na Den Haag riba página di facebook di Masterplan Bonaire 2030.

Athunto un impreshon fotográfiko di e seshon di Plan Maestro na Den Haag. Na momentu di publikashon por fabor menshoná: Potrètnan di Nico van der Ven

OVERZEESE BONAIRIANEN LEVEREN VERRASSENDE INPUT VOOR MASTERPLAN

Den Haag, – Zo’n vijftig in Europees Nederland wonende Bonairianen trotseerden woensdagavond het slechte weer om in Den Haag deel te nemen aan een sessie in het kader van het Masterplan Bonaire 2030.

Gezaghebber Edison Rijna drukte de aanwezigen, een mooie mix van jong en minder jong, in zijn inleiding op het hart hun creativiteit de vrije loop te laten en ‘out of the box’ te durven denken. ,,Juist van jullie die zich met hun hart betrokken voelen bij Bonaire, maar van een afstand naar de ontwikkelingen op het eiland kijken verwachten we frisse ideeën”, aldus de gezaghebber.

Het thema van de ‘Hollandse’ masterplansessie waren de kansen en bedreigingen van de braindrain en braingain met als centrale vraag: hoe krijg je voor hun studie naar het buitenland vertrokken Bonairianen terug om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Bonaire op weg naar de ideale samenleving waaraan het Bestuurscollege richting 2030 bouwt?

Na de inspirerende woorden van gezaghebber Rijna gingen de deelnemers in zes werkgroepen aan de slag om hun ideeën te bespreken en op papier te zetten. De oogst was rijk met vele tientallen, heel concrete en soms zeer verrassende suggesties. Een van de werkgroepen kwam met een pragmatische oplossing om de braindrain te beëindigen of in elk geval terug te dringen: zorg (in samenwerking met opleidingsinstituten in het buitenland en mede gebruikmakend van internet) dat het aanbod van opleidingen op Bonaire zelf wordt uitgebreid en dan vooral in vakrichtingen waaraan op het eiland behoefte is.

Gezaghebber Rijna was onder de indruk van de input van de werkgroepen. Hij prees het enthousiasme van de deelnemers en hun bereidheid mee te denken over een beter Bonaire. Alle gepresenteerde ideeën gaan mee terug naar Bonaire waar ze worden samengevoegd met de uitkomsten van de sessies die reeds op het eiland zijn gehouden en de komende maanden nog volgen. Op 10 oktober – precies tien jaar na 10-10-10 – wordt het eindresultaat in de vorm van het Masterplan Bonaire 2030 gepresenteerd.

Een uitgebreid fotoverslag van de bijeenkomst in Den Haag is te vinden op de facebookpagina Masterplan Bonaire 2030.

Bijgaand een foto-impressie van de Masterplan-sessie in Den Haag. Bij publicatie gelieve te vermelden: Foto’s Nico van der Ven.