CMC ta prepará den kaso ku e vírùs di Corona (COVID-19) yega Kòrsou / CMC is voorbereid voor het geval het Corona Virus (COVID-19) Curaçao bereikt

CMC ta prepará den kaso ku e vírùs di Corona (COVID-19) yega Kòrsou

WILLEMSTAD – Curaçao Medical Center (CMC) ta sigui tur desaroyo riba tereno di e Corona vírùs

(COVID-19) debidamente i tin un tim interno ku ta kolaborá ku Tim di kalamidat pa sigurá ku personal

ta bon prepará i ta sigui protokòl den kaso ku e vírùs akí yega Kòrsou. CMC komo instituto di

salubridat lo kumpli ku tur e puntonan konforme e protokòl di e departamento di HIP (Higiena

Infekshon i Prevenshon) i lo implementá e protokòl pa evitá ku un persona ku ta kontagiá por sigui

transmití e vírùs pa un òf mas persona.

CMC ke enfatisá ku si bo tin e síntomanan, pa no bini hòspital, pero keda kas i yama bo dòkter di kas!

Si bo dòkter konstatá nesesario e lo informá GGD pa hasi e tèstnan nesesario. E síntomanan ta

enserá un kombinashon di tosamentu, problema ku rosea, temperatura haltu i kontakto ku hende ku

a kaba di bin for di paísnan di transmishon di e vírùs den e último 14 dianan, òf naturalmente si bo

mes a biaha pa un di e paísnan di transmishon, ku ta inkluí: China, Hong Kong, Macau, Taiwan,

Singapore, Sur-Korea, Hapon, Malesia, Thailandia, Estádonan Uní Árabe, Vietnam, Iran i Italia.

Tur dòkter di kas ta na altura di e protokòl di Corona vírùs. Si un pashènt ta mustra señal di e vírùs, e

dòkter di kas lo drenta den kontakto ku GGD pa pasa tuma un muestra di e pashènt na su kas pa tèst

si e tin e Corona vírùs. Si e tèst positivo, lo isolá e pashènt na su kas. Ta sumamente importante pa un

persona ku síntoma no sali kas pa e no infektá ningun otro persona. GGD lo determiná si tin

indikashon pa bai hospital. Den kaso ku GGD indiká ku e persona infektá mester bai hospital,

inmediatamente GGD lo yama ambulans i atvertí hospital pa prepará pa risibí e pashènt. Entretanto,

CMC a prepará e kamber di isolashon na Spoedeisende Hulp (SEH) pa ora e pashènt yega e por bai e

kamber akí mésora. Parti di e protokòl ta enserá ku e pashènt ta haña un mondkap pa e no infektá

hende rondó di dje. Nos ke limitá e kanditat di hende ku ta den kontakto ku e pashènt mas tantu ku

ta posíbel i ke rekordá tur hende pa sigui e medidanan i tuma prekoushon, esta laba man

frekuentemente promé ku mishi ku kara i tosa den brasa òf den un teshu enbes di den man.

CMC is voorbereid voor het geval het Corona Virus (COVID-19) Curaçao bereikt

WILLEMSTAD – Curaçao Medical Center (CMC) volgt alle ontwikkelingen op het gebied van het

Corona Virus (COVID-19) nauwkeurig en heeft een intern team dat samenwerkt met het

Rampenteam om ervoor te zorgen dat het personeel goed voorbereid is en het protocol volgt in het

geval het virus Curaçao bereikt. CMC zal als gezondheidsinstituut alle punten van het protocol van de

afdeling Hygiëne Infectie en Preventie (HIP) naleven en zal het protocol implementeren om te

voorkomen dat een besmet persoon het virus verder verspreidt.

CMC wil benadrukken dat personen die de symptomen vertonen, niet naar het ziekenhuis moeten

komen, maar thuis moeten blijven en hun huisarts bellen! Als de huisarts het nodig acht, zal hij GGD

informeren om de noodzakelijke tests af te nemen. De symptomen zijn hoesten,

ademhalingsproblemen en koorts in combinatie met het contact met personen die in de afgelopen

14 dagen naar landen zijn geweest waar het virus circuleert, of uiteraard als de persoon in kwestie

zelf naar één van de landen is geweest waar het virus aanwezig is. Het gaat hierbij om de volgende

landen: China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapore, Zuid-Korea, Japan, Maleisië, Thailand,

Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Iran en Italië.

Alle huisartsen zijn op de hoogte van het protocol van het Corona Virus. Als een patiënt symptomen

vertoont, zal de huisarts contact opnemen met GGD die vervolgens bij de patiënt thuis een monster

afneemt om deze te testen op het Corona Virus. Bij een positief resultaat zal de patiënt thuis worden

geïsoleerd. Het is van groot belang dat iemand die symptomen vertoont, het huis niet verlaat om

anderen niet te besmetten. GGD zal aangeven of het nodig is naar het ziekenhuis te gaan. Als GGD

aangeeft dat de besmette persoon naar het ziekenhuis moet, zal onmiddellijk de ambulance worden

gebeld en het ziekenhuis gewaarschuwd om de nodige voorbereidingen te treffen om de patiënt te

ontvangen. Ondertussen heeft CMC de isolatiekamer op de Spoedeisende Hulp (SEH) voorbereid om

de patiënt bij aankomst meteen hier te kunnen onder brengen. Deel van het protocol houdt in dat de

patiënt een mondkapje krijgt om anderen om hem heen niet te besmetten. We willen het aantal

personen dat in contact treedt met de patiënt zoveel mogelijk beperken en willen iedereen eraan

herinneren de voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het regelmatig handen wassen en het hoesten

in de elleboog of in een papieren zakdoekje in plaats van in de hand.