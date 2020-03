ENTRANTE 1 DI MART 2020 GLAS DI OUTO MESTER LAGA 35% DI LUS PASA

Kralendijk – Entrante 1 di mart winshil i e glasnan di banda na e parti dilanti di vehíkulonan di motor mester kumpli ku e norma di 35% pa loke ta trata e kantidat di lus ku nan ta laga pasa. Dia 27 di febrüari Konseho Insular a bai di akuerdo ku e kambio aki di artíkulo 85, insiso 1 sup c, e di kuater punto di Lei di Tráfiko Boneiru 2019. E proposishon tabata pa laga e norma di 70% ku desde 1 di ougùstùs 2019 ta vigente, bai bèk di 70% pa 55%. Pero finalmente Konseho Insular a skohe pa baha e norma mas tantu ainda, te 35%. Esaki ta nifiká ku desde 1 di mart 2020 polis lo mester mantené lei a base di e 35% aki. Anteriormente polis a anunsiá ku outomobilistanan ta haña tempu durante henter luna di mart pa sòru ku nan glas di outo ta kumpli ku e norma. Anteriormente triángulo a stipulá sinku prioridat. Banda di kombatí korementu di outo despues di a bebe alkohòl, e obligashon pa bisti faha di siguridat, e obligashon pa bisti hèlm pa koredónan di skuter, motosaikel i ‘quad’, e prohibishon pa tene telefòn selular den man ora ta kondusí un vehíkulo i e obligashon pa laga mucha te 4 aña den un stul spesial pa mucha.

Gezaghebber a pidi polis pa investigá kua ta e konsekuensianan ku e norma di 35% ta bai tin pa polis mantené e obligashon di faha di siguridat, usa telefòn ‘handsfree’ i uso di stul spesial pa mucha. Mas pronto posibel polis lo duna klaridat tokante esaki.

Entidat Públiko Boneiru a organisá ku riba djasabra 29 di febrüari siudadanonan por laga tèst nan glas di outo for di 09.00 – 12.00 or riba e lugá di parker di Plasa Nolly Celestijn na Rincon. Riba djadumingu 1 di mart outomobilistanan por akudí for di 09.00 – 12.00 or riba lugá di parker di Stadion di Playa.

AUTORUITEN MOETEN PER 1 MAART 2020 35% LICHT DOORLATEN

Kralendijk – De voorruit en de zijruiten aan de voorzijde van motorvoertuigen moeten per 1 maart voldoen aan een lichtdoorlaatbaarheidsnorm van 35%. De Eilandsraad heeft op 27 februari ingestemd met deze wijziging van artikel 85, lid 1 onder c, 4e punt van de Wegenverkeersverordening Bonaire 2019. Voorgesteld was om de sinds 1 augustus 2019 geldende norm van 70% terug te brengen naar 55%. Maar de Eilandsraad koos er uiteindelijk voor om de norm nog verder terug te brengen, naar 35%. Dit betekent dat de politie vanaf 1 maart 2020 zou moeten handhaven op die 35%. De politie maakte eerder bekend dat automobilisten de hele maand maart de tijd krijgen om er voor te zorgen dat de autoruiten aan de norm voldoen.

Eerder heeft de driehoek vijf prioriteiten vastgesteld. Naast het tegengaan van het rijden met alcohol op, de verplichting om de gordels te dragen, de helmplicht voor bestuurders van scooters, motoren en quads, het verbod om tijdens het rijden een mobiel in de hand te houden en de verplichting om kinderen tot 4 jaar in een kinderzitje te vervoeren.

De gezaghebber heeft aan de politie gevraagd om na te gaan welke consequenties de 35% norm gaat hebben voor de handhaving door de politie van de gordelplicht, het handsfree bellen en het gebruik van kinderzitjes. De politie zal hierover zo snel mogelijk duidelijkheid geven.

Door het Openbaar Lichaam Bonaire is georganiseerd dat er op zaterdag 29 februari burgers van 09:00 – 12:00 uur hun autoruiten kunnen laten testen bij de parkeerplaats van Plasa Nolly Celestijn in Rincon. Op zondag 1 maart kunnen automobilisten van 09:00 – 12:00 uur bij de parkeerplaats van het stadion in Playa terecht.