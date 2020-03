SLACHTOFFERLOKET VAN HET OM VERHUIST / SLACHTOFFERLOKET DI OM TA MUDA

SLACHTOFFERLOKET VAN HET OM VERHUIST

Het slachtofferloket van het Openbaar Ministerie, momenteel gevestigd in het gebouw De

Tempel verhuist naar het Paga Bo But gebouw te Waaigat. Vanaf maandag 9 maart 2020 kan men

hetslachtofferloket bezoeken bij de Ofisina di Paga bo But aan het Waaigat, ten oosten van Curoil

aan de Abraham Chumaceiro Boulevard. Het inloopspreekuur van het slachtofferloket is

dagelijks geopend van 8.30 tot 11.30 uur a.m.. Verder zijn de slachtoffermedewerkers telefonisch

bereikbaar op telnr. 434-2156 of 434-2108.

Het slachtofferloket van het Openbaar Ministerie geeft informatie

– over wettelijke procedures voor wat betreft de rechten van het slachtoffer.

– aan de benadeelde partijen over zittingsdata.

– omtrent verzoeken over schadevergoeding.

SLACHTOFFERLOKET DI OM TA MUDA

Lokèt di víktima di Ministiero Públiko ta muda for di su lokalidat aktual den e edifisio di De

Tempel pa e edifisio di Paga bo But na Waigat. For di djaluna 9 di mart 2020 por bishitá e lokèt

di víktima na Ofisina di Paga bo But na Waigat, na ost di Curoil riba Abraham Chumaceiro

Boulevard. E orario di bishita pa Lokèt di víkitima ta tur dia di mitar di 9 di mainta pa mitar di 12

di mèrdia. Además e personal ku ta atendé ku víktima ta alkansabel via telefòn riba 434-21569

òf 4342108.

E lokèt di Ministerio Públiko pa atendé ku víktima ta duna informashon

– tokante proseduranan legal pa loke ta trata derechonan di un víktima

– na e partido perhudiká tokante e dia ku e kaso den korte lo tuma lugá.

– Enkuanto pidimentu di daño di perhuisio.