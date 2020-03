Pintura mural históriko na Sta. Rosa di KBTR

WILLEMSTAD – E artista hulandes KBTR durante su estadia na Kòrsou no solamente a laga su famoso imagen di un kabouter aparesé den espasio públiko. E ‘street artist’ a realisá tambe un pintura mural di e fundadornan di Típiko Santa Rosa. A traves di e rèpdó Fresku KBTR a drenta den kontakto ku regisor Selwyn de Wind, ku a bini ku e idea pa e obra di arte. E regisor a graba un dokumental tokante kantante i músiko Rudy Plaate. E dokumental aki ta bai estrená den e próksimo edishon di e Curaçao International Film Festival Rotterdam (CIFFR). Klaro ku e agrupashon Típiko Santa Rosa no por falta den un dokumental tokante músika.

Típiko Santa Rosa, ku a wòrdu lantá dor di Chi Domatila (meimei den e pintura mural), a pèrkurá e konservashon i desaroyo di e músika tradishonal di e islanan karibense-hulandes. E grupo kolorido a inspirá mas banda típiko pa lanta na Aruba, Boneiru i Kòrsou. Típiko Santa Rosa ta eksistí ya pa hopi dékada i a konosé diferente konstelashon. E grupo ta bou di direkshon di Freddy Domatilia, e yu di Chi Domatilia. Nan delaster presentashon tabata aña pasá na ‘Festival di Pueblo’ den Otrobanda.

E pintura mural históriko di e ‘street artist’ KBTR ademas di ta algu alegre, ta alabes un homenahe na un banda ku a impresioná nos komunidat. O sea, nos isla a wòrdu enrikesé ku un pida herensia kultural nobo ku henter Kòrsou por bishitá na Lanthùis Granbeeuw.

Pa mas informashon subi e página di Instagram DEKBTR i e website colourcastle.nl.

Persbericht

Historische muurschildering in Santa Rosa door KBTR

WILLEMSTAD- Kunstenaar KBTR heeft tijdens zijn verblijf op Curaçao niet alleen zijn alom bekende iconische kabouters verassend in het straatbeeld laten verschijnen. Hij heeft ook een muurschildering gemaakt van de grondleggers van de bekende muziekgroep Típiko Santa Rosa. Via de rapper Fresku kwam KBTR in contact met Selwyn de Wind, die dit idee opperde. De filmmaker is bezig met een documentaire over singer-songwriter Rudy Plaate, die film gaat dit jaar in première op het Curaçao International Film Festival Rotterdam (CIFFR). Bij een documentaire over muziek op Curaçao kan Típiko Santa Rosa niet ontbreken.

Típiko Santa Rosa is opgericht door Chi Domatilia (in het midden van de afbeelding). De muziekgroep heeft gezorgd voor conservatie en ontwikkeling van de traditionele muziek van Curaçao en daarbuiten. Door die kleurrijke groep zijn er talloze andere ‘típiko’- bands ontstaan op Aruba, Bonaire en Curaçao. Het muzikale ensemble gaat al verschillende generaties mee in wisselende samenstelling. Nu onder leiding van Freddy Domatilia, de zoon van Chi Domatilia. Hun laatste optreden was vorig jaar op het ‘Festival di Pueblo’ in Otrobanda.

De historische muurschildering van de ‘street artist’ KBTR is behalve een vrolijke noot, ook een passend eerbetoon aan een band die de juiste snaar heeft geraakt op het eiland. Kortom, ons eiland is een nieuw stuk cultureel erfgoed rijker en te bezichtigen bij Landhuis Granbeeuw.

Meer informatie over de kunstenaar is te vinden op Instagram DEKBTR en op de website colourcastle.nl.