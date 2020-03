CBCS ta tuma medida den kuadro di e vírùs COVID-19 / CBCS neemt maatregelen in het kader van het COVID-19 virus / CBCS-measures regarding COVID-19 virus

CBCS ta tuma medida den kuadro di e vírùs COVID-19

Willemstad/Philipsburg – Den kuadro di e esfuersonan pa manehá e situashon rondó di COVID-19, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) –den su esfuersonan pa antisipá i mitigá posibel riesgonan – a tuma algun medida di prekoushon pa salbaguardiá e seguridat di su empleadonan, klientenan i públiko en general. A disidí ku entrante djamars 17 di mart empleadonan ku no ta ehersé un funshon krusial mester keda kas i ehersé nan tareanan for di kas por lo ménos e siman aki. Pa hasi esaki posibel CBCS ta implementá e fasilidatnan nesesario. Djabièrnè 20 di mart e situashon lo wòrdú evaluá i lo duna instrukshonnan nobo na e empleadonan. CBCS ta garantisá ku e medidanan aki lo no afektá su tareanan primordial. CBCS ta sigurá ku e medidanan aki lo no influensiá e tareanan primordial di CBCS. Te ku asina leu no tin sospecho di ni kasonan di infekshon ku e vírùs di COVID-19 entre empleadonan di CBCS.

E departamento di Kaha lo keda será por lo pronto. Esaki ta enserá ku lo no bende monedanan (konmemorativo) ni biyetenan. Tampoko tin posibilidat pa interkambiá monedanan i biyetenan danifiká. E tasa di kambio di moneda lo keda anunsiá diariamente riba wèpsait di CBCS.

Reunionnan, eventonan i kursonan den luna di mart ku no ta urgente ta kanselá. Akuerdonan pa uso di e salanan di CBCS pa públiko durante di luna di mart tambe a keda hala aden. Ku e medidanan aki e akseso di públiko riba tereno di CBCS a keda minimalisá.

E medidanan aki ta bálido pa e ofisinanan di Kòrsou i Sint Maarten.

Nos mester uni forsa pa evitá ku e vírùs di COVID-19 ta sigui plama i p’esei nos ta konta ku bo komprenshon i aporte.

Willemstad, 16 di mart 2020 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

CBCS neemt maatregelen in het kader van het COVID-19 virus

Willemstad/Philipsburg – In het kader van het helpen beheersen van de COVID-19 situatie, heeft de CBCS – gebaseerd op haar aanpak van anticipatie op en mitigeren van mogelijke risico’s – enkele voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van haar personeel, klanten en het algemeen publiek te waarborgen. Zo is besloten dat met ingang van dinsdag 17 maart de medewerkers die niet-kritieke functies bekleden in ieder geval deze week thuis moeten blijven en hun werkzaamheden vanaf huis moeten voortzetten. Hiertoe worden vanuit de CBCS de nodige faciliteiten geboden. Vrijdag 20 maart zal de situatie worden geëvalueerd en krijgen de medewerkers nieuwe instructies. CBCS garandeert dat met deze maatregel haar kritieke functies niet in het gedrang komen. Voor zover bekend, is er geen enkel geval noch vermoeden van een mogelijke besmetting door het COVID-19 virus onder de medewerkers van de Bank.

De Kasafdeling blijft voorlopig gesloten. Dit houdt in dat er geen nieuwe/ongecirculeerde (herdenkings-) munten en bankbiljetten kunnen worden gekocht en/of beschadigde munten en bankbiljetten kunnen worden omgewisseld. De officiële wisselkoersen blijven dagelijks beschikbaar op de website van de CBCS.

Niet-urgente vergaderingen, evenementen en trainingen in de maand maart zijn met onmiddellijke ingang afgelast. Ook de bruikleenovereenkomsten met derden voor het gebruik van publieke ruimten zoals het Auditorium gedurende deze maand zijn ingetrokken. Hiermee blijft de toegang van het publiek tot het Bankterrein beperkt tot een minimum.

Deze maatregelen zijn van toepassing voor zowel het kantoor op Curaçao als op Sint Maarten.

Wij moeten onze krachten bundelen om een verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen en rekenen daarom ook op uw begrip en onverminderde steun.

Willemstad, 16 maart 2020 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

CBCS-measures regarding COVID-19 virus

Willemstad/Philipsburg – As part of its contribution to help manage the COVID-19 situation, the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) has – based on its approach to anticipate and mitigate possible risks – taken some precautionary measures for the safety and security of its personnel, customers and the general public. As of tomorrow, March 17, all CBCS personnel except for staff with key functions, have to stay home at least this week. CBCS will provide all necessary facilities to enable staff to continue their work from home. While doing so, CBCS guarantees the continuation of its critical tasks and functions. Friday, March 20, we will reassess the situation and inform our staff accordingly. As far as known, there are no cases of suspected COVID-19 infections amongst our staff.

Our Cash Department will be closed until further notice. This implies that it will not be possible to buy new/uncirculated coins and banknotes or to exchange damaged coins and banknotes. The daily exchange rates will be available on the CBCS website.

All non-urgent meetings, events and trainings that were planned for the month of March have been cancelled. This also applies to agreements with third parties for the use of public spaces such as our Auditorium. This measure has the objective to limit the access of residents and non-residents – including tourists – to the CBCS’s premises.

These precautionary measures are effective immediately and apply to our offices in Curaçao and Sint Maarten. Since we all have to joint forces in combatting further spreading of COVID-19 the CBCS counts on your understanding and continued support.

Willemstad, March 16, 2020

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN