INVENTARIO DI RESIDENTE BONERIANO KU TA DEN EKSTERIOR / INVENTARISATIE VAN BONAIRIAANSE INGEZETENEN IN HET BUITENLAND

INVENTARIO DI RESIDENTE BONERIANO KU TA DEN EKSTERIOR

Debí na pandemia di COVID-19 tin awor hopi hende ku no por bai bèk fásilmente e pais kaminda nan ta biba. Esei ta konta tambe pa residente boneriano ku awor no tin e posibilidat pa bai nan isla bèk. E Tim di Maneho Insular (Eilandelijk Beleids Team, EBT) ke inventarisá e kantidat di residente ku ta pegá den eksterior.

Mirando kon lihé e vírùs di corona ta plamando, gobièrnu di Boneiru (i ministerio di I & W) ta obligá pa tuma medida preventivo lihé kontra e vírùs. Awor ku a tuma e promé medidanan pa garantisá seguridat riba e isla, ta importante pa wak kon por duna ayudo na residente ku no ta na Boneiru awor. Por hasi esaki solamente si tin un bista kla kon grandi e kantidat di hende ta i nan unda nan ta aworaki.

Pa haña un bista kla di unda residente boneriano ta keda den eksterior i si nan mester di ayudo, Gezaghebber ta hasi un yamada na e hendenan akí pa registrá pa mas tardá 23 di mart 2020 mandando un mail na registra@bonairegov.com òf yama +599 715 9199 (por yama di djaluna te ku djabièrnè di 07:00 – 21:00 or. Por yama djasabra i djadumingu di 10:00 – 18:00 or ora lokal.



E persona konserní mester duna e siguiente informashon

Nòmber kompleto

Fecha di nasementu

Number di telefòn

Email

Adrès unda e persona ta keda

Si bo konosé un hende ku ta biba na Boneiru ku no ta na e isla awor òf no por bini na e isla, ta supliká bo pa informá e e hende ei pa e registrá. Ta disidí entre otro a base di e inventario kon ta bai yuda.

INVENTARISATIE VAN BONAIRIAANSE INGEZETENEN IN HET BUITENLAND

Door de COVID-19 pandemie zijn er veel mensen die momenteel niet zomaar terug kunnen naar het land waarvan zij ingezetene zijn. Zo ook Bonairiaanse ingezetenen die momenteel niet de mogelijkheid hebben om terug te keren naar het eiland. Het eilandelijk beleidsteam (EBT) gaat het aantal ‘gestrande’ eilandbewoners nu duidelijk in kaart brengen.

Door de snelheid waarmee het Coronavirus om zich heen grijpt is het bestuur op Bonaire (en het Ministerie van I&W) genoodzaakt geweest om snel preventieve maatregelen te nemen om haar gemeenschap te beschermen tegen dit virus. Nu de eerste maatregelen genomen zijn om veiligheid op het eiland te waarborgen, is het belangrijk om te kijken waar hulp kan worden geboden aan ingezetenen die momenteel niet op het eiland zijn. Dit is alleen mogelijk als duidelijk is om hoeveel mensen het gaat en waar deze zich bevinden.

Om duidelijk te krijgen waar Bonairiaanse ingezetenen, die zich niet op het eiland bevinden en hulp nodig hebben, doet de Gezaghebber een oproep om zich tot uiterlijk 23 maart 2020 te melden door een mail te sturen naar registra@bonairegov.com of te bellen naar +599 715 9199 (bellen kan van maandag – vrijdag van 07:00 – 21:00. Zaterdag en zondag tussen 10:00 – 18:00 (lokale-tijd))



De betreffende persoon dient het volgende door te geven:

Volledige naam

Geboortedatum

Telefoonnummer

Email adres

Plaats waar men zich nu bevindt

Als u iemand kent die op Bonaire woont maar momenteel niet op het eiland is of kan komen, wordt u verzocht diegene hierover in te lichten. Hoe de hulp er uit gaat zien wordt, mede aan de hand van de inventarisatie, nog bepaald.