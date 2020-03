Afgelopen week kreeg het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht diverse meldingen binnen van pogingen om vanuit Venezuela illegaal naar de ABC eilanden te varen. / La semana pasada, el Centro de Rescate y Coordinación de la Guardacosta recibió varios informes de intentos de navegar ilegalmente desde Venezuela a las islas ABC.

Afgelopen week kreeg het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht diverse meldingen binnen van pogingen om vanuit Venezuela illegaal naar de ABC eilanden te varen. Een boot is recent aangehouden voor hij de eilanden kon bereiken en een andere boot is vermoedelijk in Venezolaanse wateren gezonken. De Venezolaanse Kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied hebben naar aanleiding van dit incident een zoektocht georganiseerd. Helaas zonder positief resultaat.

Het is bekend dat de boten die voor deze overtochten worden gebruikt, bijna zonder uitzondering, niet zeewaardig zijn en dat opvarenden een serieus risico nemen. Veelal worden teveel mensen aan boord genomen en zijn er geen of onvoldoende veiligheidsmiddelen aan boord. De Kustwacht waarschuwt mensen dan ook om niet aan deze tocht te beginnen.

De landsgrenzen zijn op dit moment dicht in verband met maatregelen om het coronavirus in te perken. Derhalve is het vaarverkeer naar het eiland verboden.

Daarom heeft de Kustwacht extra maatregelen genomen en gaat zij samen met Defensie de kustlijn de komende periode nog intensiever bewaken.

De Kustwacht verzoekt ook de hulp van alle burgers die op zee en de kustlijnen verdachte situaties waarnemen, bel 913. Vaartuigen op zee kunnen via VHF kanaal 16 met het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht contact opnemen bij het waarnemen van verdachte en/of gevaarlijke situaties. Met uw medewerking houden we de zee en de kustlijnen van het eiland veilig. #SamenSterk #DefensieCaribischGebied #Besafe

La semana pasada, el Centro de Rescate y Coordinación de la Guardacosta recibió varios informes de intentos de navegar ilegalmente desde Venezuela a las islas ABC. Recientemente una lancha fue detenida antes de que pudiera llegar a las islas, y aparentemente había otra lancha que se hundió en aguas Venezolanas. La Guardacosta Venezolana y la Guardacosta del Caribe han organizado una búsqueda en respuesta a este incidente. Lamentablemente sin resultado positivo.

Se sabe que los lanchas utilizadas para estos cruces no están en condiciones de navegar y que los que están a bordo corren un grave riesgo. A menudo se toman demasiadas personas a bordo y no hay suficientes equipos de seguridad a bordo. Por eso la Guardacosta advierte a las personas que no comiencen este viaje. Las fronteras nacionales de las islas ABC están actualmente cerradas debido a medidas para frenar el coronavirus. Por lo tanto, el tráfico a la isla está prohibido. La Guardacosta ha tomado medidas adicionales y monitoreará la costa aún más intensamente en el próximo período junto con militares de la Defensa.

La Guardacosta solicita a los habitantes que informen prácticas sospechosas o peligrosas en el mar a través del número de teléfono 913. Puede comunicarse con la Guardacosta de día y noche en el número 913. Los buques en el mar también pueden comunicarse con el Centro de Rescate y Coordinación de la Guardacosta las 24 horas del día a través del canal 16 de VHF cuando observan situaciones sospechosas o peligrosas en el mar.