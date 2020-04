OFAC ta prolongá lisensia temporal pa kombustibel na Boneiru  / OFAC verlengt tijdelijk licenties voor brandstof Bonaire

OFAC verlengt tijdelijk licenties voor brandstof Bonaire

Onder leiding van Gezaghebber Edison Rijna werkt de stuurgroep Brandstoffen aan maatregelen die ervoor zorgen dan Bonaire hoe dan ook verzekerd is én blijft van water en stroom. De gezaghebber stelt het volgende“ Van uitval van stroom en water is geen sprake, maar in een transitie periode om te komen tot een nieuwe veilige en duurzame opslagterminals om Bonaire in de komende jaren te voorzien van de nodige brandstoffen zijn tussenoplossingen nodig. Dat is onze taak en daar werken wij is samenwerking met het Rijk aan.”

Curoil en Contour Global hebben van OFAC (Office of Foreign Assets Control) toestemming gekregen om de laatste bruikbare zware stookolie (HFO) afkomstig van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA te gebruiken voor de productie van stroom en water. De toestemming maakt het mogelijk de huidige bruikbare voorraad op te maken . Direct hierna wordt diesel gebruikt om elektriciteit te produceren. Zonder een OFAC licentie kan de brandstofleverancier Curoil en elektriciteitscentrale Contour Global deze zware stookolie voor Bonaire niet aankopen en gebruiken voor de productie van stroom. De stuurgroep heeft in samenwerking met betrokken bedrijven een aantal noodmaatregelen voorbereid, waardoor de levering van stroom en drinkwater op Bonaire veilig is gesteld. Deze voorbereidingen gaan gewoon door en worden ingezet zodra het aanwezige bruikbare voorraad van zware stookolie op is.

Oplossing korte termijn: diesel gebruiken om elektriciteit te produceren

Het coronavirus vertraagt de aanvoer van de nodige materialen om de noodvoorziening bij BIA klaar te maken voor gebruik. Contour Global gaat zodra de laatste bruikbare zware stookolie bij Bopec op is, diesel gebruiken om elektriciteit te produceren. Dit is de noodmaatregel voor de korte termijn en wordt ingezet zodra en zolang dat nodig is. De diesel wordt aangevoerd via schepen richting Curoil in Hato. Curoil slaat de diesel op in tanks en rijdt twee keer per dag met een tankauto vol diesel naar Contour Global.

Oplossing middellange termijn: noodvoorziening airport

Tot voor kort werd de zware stookolie die als brandstof wordt gebruikt voor het maken van drinkwater en stroom, aangekocht bij PdVSA en opgeslagen bij Bopec, een dochterbedrijf van PdVSA. Zonder een OFAC licentie is het onmogelijk om via de actuele aankoop en aanvoerroute Bonaire te voorzien van HFO. Daarom wordt er in opdracht van de stuurgroep Brandstoffen, een noodvoorziening gebouwd op het terrein van de airport (BIA). Deze wordt verbonden met een transportleiding naar de airport pier. Bij de pier worden een ponton aangelegd, waar de niet uit Venezuela afkomstige stookolie wordt opgeslagen. De stookolie wordt vanaf het moment dat deze maatregel ingezet wordt vijf dagen per week (buiten spitstijden en niet in ochtend- en avonduren) met vrachtwagens naar Contour Global Bonaire gebracht. Curoil is gevraagd om de aanvoer en opslag van diesel als brandstof voor de elektriciteitscentrale mogelijk te maken. Aan deze maatregel wordt gewerkt zodat het zo snel als mogelijk klaar is voor gebruik.

Beide noodmaatregelen worden gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Structurele oplossing: twee nieuwe opslagterminals op Bonaire

Bovenstaande noodmaatregelen zijn allemaal van tijdelijke aard en hebben alleen betrekking tot de zware stookolie. In de tussentijd wordt er gewerkt aan een structurele oplossing, waarbij twee nieuwe opslagterminals op Bonaire worden gebouwd voor alle type brandstoffen die gebruikt worden op Bonaire. Hiermee wordt zowel de drinkwater- en stroomvoorziening gewaarborgd, maar ook ervoor gezorgd dat opslag op een veilig en duurzaam manier gebeurd. Dit doet de stuurgroep Brandstoffen, samen met de Taskforce Brandstoffen onder voorzitterschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Taskforce Brandstoffen is een samenwerkingsverband tussen het Openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie

Een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de stroom- en drinkwatervoorziening op Bonaire vindt u op https://www.facebook.com/notes/openbaar-lichaam-bonaire/toelichting-op-noodmaatregelen-om-brandstofvoorziening-veilig-te-stellen/697526167449792/

_____________________

OFAC ta prolongá lisensia temporal pa kombustibel na Boneiru

Bou di guia di Gezaghèber Edison Rijna, e grupo di direkshon Kombustibel ta traha na medida ku ta pèrkurá pa den kualke situashon ku por surgi, Boneiru ta sigurá di awa i koriente. Gezaghèber ta bisa lo siguiente: “No tin kestion ku ta bin problema ku suministro di koriente i awa, pero den un periodo di transishon pa yega na terminal di almasenamentu nobo, seif i duradero pa suministrá Boneiru den e añanan ku ta bini di kombustibel nesesario, mester di solushon provishonal. Esei ta nos tarea i nos ta traha na esei den koperashon ku Reino.”

Curoil i Contour Global a haña pèrmit di OFAC (Office of Foreign Assets Control) pa usa e último gasòil ku por usa (HFO) prosedente di e kompania di petroli estatal venesolano PdVSA pa produkson di koriente i awa. Ku e pèrmit akí ta bira posibel pa kaba ku e stòk aktual di komumbustibel ku por usa. Despues mesora ta usa gasoil pa produsí koriente. Sin un lisensia di OFAC, e suministradó di kombustibel Curoil i e sentral di elektrisidat Contour Global no por kumpra i usa e gasòil akí na Boneiru pa produkshon di koriente. Den koperashon ku e kompanianan enbolbí, e grupo di direkshon a prepará algun medida di emergensia ku ta sigurá entrega di koriente i awa na Boneiru. Ta kontinuá ku e preparashonnan akí i ta pone nan den práktika asina ku e reserva aktual di gasòil ku por usa kaba.

Solushon riba término korto: usa disel pa produsí elektrisidat

Coronavírùs ta retrasá transporte di e materialnan nesesario pa keda kla ku e fasilidat di emergensia na BIA. Asina ku e último gasòil ku por usa na Bopec kaba, Contour Global ta bai usa disel pa produsí elektrisidat. Esaki ta e medida di emergensia pa término korto i ta pon’é den práktika asina i tanten ku esaki ta nesesario. Ta transportá e disel ku barku pa Curoil na Hato. Curoil ta pone e disel den tanki i dos biaha pa dia ta transportá esaki ku trùk pa Contour Global.

Solushon riba término mediano: fasilidat di emergensia na aeropuerto

Te ku último tabata kumpra e gasòil ku ta usa komo kombustibel pa produsí awa di bebe i koriente, serka PdVSA i warda esaki na Bopec, un supsidiario di PdVSA. Sin un lisensia di OFAC ta imposibel pa via e kompra i ruta di transporte aktual suministrá Boneiru ku HFO. Pa e motibu ei riba enkargo di e grupo di direkshon Kombustibel, ta traha un fasilidat di emergensia riba tereno di aeropuerto (BIA). Ta konektá esaki ku un pipa pa e waf di aeropuerto. Na e waf ta pone un ponton, den kua ta warda e gasòil ku no ta prosedente di Venezuela. For di e momentu ku introdusí e medida akí, sinku dia pa siman ta hiba e gasòil (fuera di ora tráfiko intensivo i no den oranan di mainta i anochi) ku trùk pa Contour Global Bonaire. A pidi Curoil pa regla transporte i almasenamentu di disel komo kombustibel pa e sentral di elektrisidat. Ta traha na e medida akí asina mas lihé posibel e ta kla pa pone den uso.

Ministerio di Asuntu Ekonómiko i Klima (EZK) ta finansiá tur dos medida di emergensia.

Solushon struktural: dos terminal di almasenamentu nobo na Boneiru

Tur e medidanan di emergensia mas ariba ta temporal i solamente tin di ber ku gasòil. Mientrastantu ta traha na un solushon struktural, kaminda ta traha dos terminal di almasenamentu nobo na Boneiru pa tur tipo di kombustibel ku ta usa na Boneiru. Ku esaki ta sigurá tantu suministro di awa di bebe komo di koriente, i tambe ta pèrkurá ku almasenamentu ta sosodé na un manera seif i duradero. Esaki e grupo di direkshon Kombustibel ta hasi huntu ku Taskforce Kombustibel bou di presidensia di Ministerio di Infrastruktura i Atministrashon di Awa. Taskforce Kombustibel ta un kolaborashon entre Entidat Públiko Boneiru, Ministerio di Interior i Relashon den Reino, Ministerio di Asuntu Ekonómiko i Klima i Ministerio di Infrastruktura i Atministrashon di Awa.

Mas informashon

Aki ta haña tambe un lista di e preguntanan mas hasí i nan kontesta tokante suministro di koriente i awa di bebe na Boneiru.

https://www.facebook.com/notes/gobi%C3%A8rnu-di-boneiru/splikashon-relashon%C3%A1-ku-medidanan-di-emergensia-pa-sigur%C3%A1-suministro-di-kombusti/2797773456955734/