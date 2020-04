Facebook: Daniel Francees Kiko ta 5G?

Mi a purba mantené e informashon aki mas kòrtiku i simpel posibel! Lo mi link mi sources den e comment section manera mi haña chèns bek. E meta ta pa a trese informashon konkreto tokante 5G pa por trese un fin na tur e HOAX news ku tin ta kore online!

Rachid Wolf thanks pe support!

Kiko ta 5G?

5G ta un kolekshon di vários komponente di teknologia den e area di telekomunikashon ku ta enserá diseño di antenna, improvishon di e basestation/tower nan plus e ta husa un area di frekuensia mas grandi i mas amplio (Wider spectrum).

Laga nos para ketu ku e komponente nan di 5G aki ta wòrdu implementá riba un infrastruktura aktual di 4G i ademas 5G tabata wòrdu di test for di aña 2016 den serkania di publiko via Verizon na Merka ku judansa di Ericsson, Intel, Nokia, Samsung plus Qualcomm!

Kiko ta un cellular network?

Pa nos kumisa lagá nos ban kompronde kiko ta un cell network, pesei nos ta jama nos telefòn mobil “cellular” pasobra e network ta parti entre sierto parti nan di cell p.e. laga nos pensa riba honeycomb (nèshi di abeha, e espasio/hòki nan separá den e neshi ta reprenta un cell), laga nos pensa riba un cell tower fikshonal den nos kabes awoki kual ta e basestation of mast (no ta importante kon bo ke jame), kada telefòn cellular ta konektá na un basestation/tower/mast via e frekuensia korekto ku ta pas pa 3G of 4G of asta 5G,husando e cell ku ta available na e momentu ey via e basestation, kada telefòn ta haña un pida di e cell (spectrum/channel) ku ta aksesibel na e momentu ey.

*un spectrun/channel ta e wave ku 3G of 4G ect ta omití!*

Kada basestation/tower/mast tin un límite di kuantu telefòn por konektá ariba! Pesei tin diferente basestation/tower/mast instalá den vários bario. awor e parti fèrfelu ta, sí bo tin mas basestation/tower/mast ku ta kompartí mesun area plus ta transmitiendo e mesun frekuensia/channel ku otro e por trese problema/interferensia ora dos of mas cellular ke konektá na un di e dos basestation nan aki, pa solushoná e problema aki kada basestation ta husa diferente pida di e radio spectrum (laga nos pense manera ku kada basestation ta husa un frekuensia/channel diferente pa kada area ku nan ta wòrdu instalá) por husa e mesun frekuensia bek basta e basestation ku ta husa e mesun frekuensia aki no ta muchu serka di otro pa interferí ku otro! Esaki nos ta jama un cell pattern!

Tin basestation mas modernisá tambe ku por husa mas ku un frekuensia/channel plus time sharing i encoding avansá pa por soportá mas telefòn cellular konektá ariba ku ta husa hopi datos. I no ta problema ku tin mas basestation den mesun área ku e mesun frekuensia/channel e ta detektá esaki i kambia su frekuensia/channel automatika mente.

Basestation nan mas chikitu tin un rango mas chikí di frekuensia/channel esaki nan ta wòrdu husa sierto kaminda nan ku ta difísil pa ofresé e frekuensia optimal. Basestation nan mas haltu i grandi por kubri un espasio hopi mas grandi p.e. henter un bario.

Segun e teknologia aki ta evolushoná di 3G pa 4G e basestation nan tambe ta evolushoná pa por por manda mas frekuensia/channel mas optimal I tambe mas telefòn cellular por konektá riba un basestation.

Riba kua frekuensianan e ret mobil nan aki ta funshoná ariba?

2G ta funshoná (wòrdu transmití) riba 900 pa 1800Mhz (mega hertz)

3G ta funshoná (wòrdu transmití) riba 2100Mhz mas tantu i tin bes tambe riba 900Mhz (mega hertz)

4G ta funshoná (wòrdu transmití) riba 800Mhz ku 1800Mhz plus 2600Mhz (mega hertz)

Bo ta kòrda riba e Honeycomb? E cell nan? Un voorbeeld masha simpel pa bo mira e diferensia di speed di e frekuensia nan aki ta lo siguiente! Laga nos kue 3G ku ta funshoná entre 900 pa 2100 MHz, entre 900 pa 2100 kada cell ta husa p.e. 10MHz* bo por husa di 900 pa 2100 solamente 120 cell, kompará ku 4G ku ta funshoná for di 800Mhz te ku 2600Mhz dus bo ta haña 180 cell pa husa! Ku ta hopi mas ku e 120 di e 3G! Aunke nos no a jega na e parti di 5G ainda pero 5G ta husa 50Ghz ku ta 50000Mhz!! Bo no mester ni kalkulá esaki pa mira kuantu cell bo telefòn lo haña! Dus bo speed lo ta TREMENDO!!

Frekuensia nan abou manera 900Mhz por kubri un distansia tremendo! I mas haltu e frekuensia subi ménos e distansia ku e ta kubri ta! Dus bo por imaginábo ku e 50000Mhz di 5G lo no kubri kasi nada nada di distansia! Pesei nan mester instalá masha hopi basestation chikitu pa kubri un area of bario! E proseso aki ta kosta sen i un plan hopi bon hinka den otro pa kubri un pais kompleto. Ademas ta masha poko telefòn cellular awoki ta disponé di un antenna ku por husa 5G.

E frekuensia nan aki por afektá mi salu? Of immune system?

No! Simplemente bo telefòn cellular no ta transmití e frekuensia ku sufisiente energia (watts) ku por hasi bo daño! Pa ta mas eksakto bo telefòn ta transmití te ku un máksimo di 3 watts mayoria bes e por ta ménos tambe! I laga nos no lubidá ku nos wifi router na kas tambe ta usando mesun frekuensia nan aki ku mesun energia, asta un simpel baby monitor tambe!

E basestation ta transmití ku un peak di 50 watts! Pero te ku ora e frekuensia su wave jega na bo telefòn e lo no tin mesun energia mas.

Pa nos kompronde ainda mas mihon ban wak ki tipo di radiashon nos telefòn cellular ta emití, tin dos tipo di radiashon ban kumisa ku e radiashon sumamente poderoso ku SÍ tin sufisiente energia pa lòs electrons for di átomonan of molecules, e por afektá bo DNA ku konsekuensia ku bo por haña cancer. Esaki nos ta jama “Ionizing radiation” tuma nota ku sierto stralnan ku ta bin di solo mes ta Ionizing radiation!

Radiashon NON-ionizing ta e radiashon ku no ta hasi nos daño, esaki nos telefòn cellular ta transmití asta nos radio den kas! Laga nos ta sinsero aki, alomenos sí bo plak bo telefòn na bo kabes pa 25 aña largu sin kite, e chèns pa e radiashon aki penetrá bo DNA tei den un porsentahe abou tòg!

Ademas “The United States National Cancer Institute” a saka un komunikado/informashon ku radiashon NON-IONIZING no ta afektá bo DNA dus bo lo no por haña cancer!

Tin persona ku tòg ta keda persistí ku ta pa falta di nan telefòn cellular nan ta sinti nan kurpa malu, e kaso aki tin e nòmber “Electromagnetic hypersensitivity” pero no tin ningun estudio/research bálido pa para tras di e kaso aki! Ademas ainda Electromagnetic hypersensitivity (EHS) no a wòrdu rekonosí komo un diagnóstiko medical bálido!

Dus lo bo por ta trankil ku nada lo sosodé ku bo salu miéntras bo ta sinta whatsapp i wak memes i redu riba Facebook henter dia.

Awor ku nos sa e básiko di kon un cellular network ta funshoná, i ku kua frekuensia e ret nan aktual di 2G te ku 4G ta funshoná i tambe ku nan ta kompletá mente safe pa nos husa den nos bida diario, laga nos ban wak kon 5G ta funshoná!

Awor nos ta kumisa drenta e area di 5G, kiko ta e diferensia ku 5G lo trese bo lo ta puntrando, wèl 5G ta usa un rango mas grandi den e e/m spectrum i ta dediká mas bandwitch (kapasidat) pa e channel.

Kua frekuensia e cell signals nan di 5G aki ta usa?

Cell signals tradishonal ta husa normalmente frekuensia entre 500 pa 2500Mhz den e e/m spectrum pero 5G por husa frekuensia nan te ku 20 bes of mas haltu ku esaki p.e. 50Ghz ku ta 50000Mhz!

Kua tipo di radiashon 5G ta emití?

5G ta usa radiashon “NON-IONIZING”! Laga nos keda kòrda ku 5G ta usa milimeter wave di 50Ghz pero nos telefòn cellular no ta usa masha energia (watts) i e basestation tambe no ta manda e wave ku hopi energia, te un máksimo di 50 watts, i ora e wave alkansá bo telefòn cellular e lo ta hopi ménos!

E radiashon aki ta dañino pa nos salu?

No! Manera nos a lesa ariba kaba, 5G tambe ta kai den e kategoria di radiashon “NON-IONIZING” dus e lo NO hasi nos daño! Ademas e milimeter wave di 50Ghz no por kubri un distansia tremendo! E no por penetrá obheto simpel manera muraya di kas, tampoko e no ta penetrá bo kueru kompletamente.

E radiashon aki por ta di link ku Covid-19? 5G por trasmiti Covid-19?

Laga nos tene na kuenta ku 5G ku ta un radio wave ku su eksistensia ta den e field di electromagnetic spectrum plus laga nos keda kòrda ku 5G su radiashon tambe ta “NON-IONIZING” i Covid-19 ta den e biological spectrum, ya kaba nos ta papiando di dos spectrum ku NO por merge ku otro!

Covid-19 ta wòrdu transmití via droplets via bo nanishi of ora bo nister of tambe via di boka ora bo tosa, pa bo wòrdu kontagiá un otro persona mester ta den bo serkania pa tosa of nister hopi serka di bo. E úniko manera ku bo por wòrdu infektá ku Covid-19 via bo telefòn cellular ta sí un otro persona ku tin e vírùs fia bo telefòn ku su man ku e la nister of tosa aden!

Dikon nos a jega te aki? Pa e simpel echo ku tin HOPI notisia falsu (HOAX news sites) online ku ta propaganda informashon kompletamente robes tokante 5G!

Laga nos no pèrdè nos kabes i stop di pensa lógiko!

Porfabor sigui share e post aki pa sigui konsientisá mas persona ku no ta kompronde kiko ta 5G.

