Opinie van Maria Liberia-Peters naar aanleiding van het CFT- voorstel, aan de Rijksministerraad d.d. 7 april 2020.

De Rijksministerraad (“RMR”) heeft op 27 maart 2020 besloten om artikel 25 van de Rijkswet Financieel Toezicht aan te wenden om Curaçao in de staat te stellen af te wijken van artkel 15 lid 1 van de Rijkswet Financieel Toezicht. De woorden van Minister Knops in een toespraak van 4 april j.l. laat naar mijn mening geen twijfel, waarom de Rijksministerraad tot die conclusie is gekomen. Ik ben het volledig eens met Minister Knops dat wij te maken hebben met een heel bijzondere situatie, die bedreigend is voor iedereen, waarbij de overleving en het bestaan van in dit geval een groot aantal inwoners van Curaçao, op het spel staat.

De RMR heeft het College Financieel Toezicht (CFT) verzocht te adviseren over de acute liquiditeitsbehoeften van de Caraïbische landen i.v.m. de crisis veroorzaakt door COVID-19. Ik vraag mij evenwel af of dit wel een verstandige zet was, althans voorover het CFT geen nadere instructies heeft meegekregen omtrent de betekenins van de inroeping van de uitzonderingsclausule. Immers, de taak van het CFT en de door haar in acht te nemen toetsingscriteria zijn in de Rijkswet Financieel Toezicht vastgelegd. Dus als de omstandigheden overwegingen vereisen die de gangbare kaders van het CFT te buiten gaan en deze ondanks de toepassing van artikel 25 die kaders meent te moeten respecteren, valt te verwachten dat het advies de plank zal misslaan. Mij dunkt, dat het aan het CFT verzochte advies mogelijk op gespannen voet staat met de wettelijke taak van het CFT, namelijk het toezien en rapporteren aan de Rijksministerraad in hoeverre de landen zich houden aan de afspraken met betrekking tot de voorzieningen van het CFT. De COVID-19 crisis vraagt om maatregelen onder fundamenteel gewijzigde omstandigheden dan die waaronder de rijkswet tot stand is gekomen. Met andere woorden, het CFT moet werken met instrumenten die niet bestemd zijn voor de crisissituatie waarin Curaçao zich bevindt. Deze incongruentie manifesteert zich in het advies van het CFT. Het CFT houdt zich strikt aan de criteria van de rijkswet ondanks dat de omstandigheden waarin het land verkeert niet voorzien is in die wet waardoor naar uitzonderingsclausule van artikel 25 moest worden gegrepen.

Het CFT schijnt dus niet te beseffen dat met de toepassing van deze uitzonderingsclausule, er juist ruimte is ontstaan om de urgente sociaal-maatschappelijke situatie, met de steeds groeiende spanningen alom, in het advies te verdisconteren.

Zoals verzocht door de Curaçaose Regering, om te voorkomen dat het Land in een situatie zal komen te verkeren dat de volksgezondheidsituatie uit de hand loopt, heeft Curaçao allereerst dringend behoefte aan middelen om een adequaat voorzieningsniveau voor de volksgezondheid te blijven waarborgen. Tegelijkertijd heeft Curaçao ook dringend behoefte aan middelen om te verzekeren dat het volk brood op de plank zal hebben en dat ondernemingen het hoofd boven water kunnen houden zolang de crisis zich voortzet. Nergens blijkt in de brief van het CFT aan de RMR hoe deze behoeften zijn overwogen en op welke wijze het advies daarop is afgestemd.

Het advies van het CFT “is way out of touch” met de realiteit op Curaçao. Het feit dat de lokale leden zich daarvan hebben gedistantieerd lijkt dit te bevestigen. Welke waarde hecht het CFT aan de adviezen van de verschillende deskundige commissies van de Curaçaose overheid, nu naar het lijkt dat de voorzitter samen met de Nederlandse vertegenwoordiger voorbijgaan aan zelfs de mening van de overige leden?

Ik hoop dat de RMR de ernst van deze gerezen situatie inziet en zich beseft dat uitzonderlijke omstandigheden om uitzonderlijke maatregelen vragen. Dat het CFT dit kennelijk over het hoofd ziet ontslaat de RMR niet van haar eigen verantwoordelijkheid. Sta mij toe in dit verband te verwijzen naar de waarschuwende stem van de Raad van State in haar jaarverslag van 2009, waarbij voor de nieuwe situatie na 10-10-10, gewaarschuwd is voor de z.g. Nederlandse ‘tussenlaag”. Ik citeer: “Door het opheffen van het Land Nederlandse Antillen worden de mogelijkheden van direkte bestuurlijke contacten binnen het Koninkrijk vergroot. De effectiviteit van de samenwerking kan daardoor toenemen. Tegelijkertijd moet ertegen worden gewaakt, dat de uit Nederland afkomstige ambtenaren, technische bijstanders en toezichthouders een nieuwe (en democratisch niet gelegitimeerde) tussenlaag gaan vormen. Dat zou ten koste gaan van de eigen verantwoordelikheid van de organan van de afzonderlijke (oude en nieuwe landen) en van het Koninkrijk zelf.”

De volgende woorden van de Managing Director van het IMF tijdens een persconferentie op 4 maart van dit jaar lijken mij uiterst relevant:

“There are macro-financial policy actions to tackle demand and supply shocks that I mentioned before, and the aim should be, to stress no-regret actions that shorten and soften the economic impact that are timely, and targeted to sectors, businesses and households that are hardest hit.”

Uit de laatste citaat blijkt, dat zelfs het IMF van oordeel is dat, onder deze uitzonderlijke omstandigheden, de maatregelen vooral gericht moeten zijn op de groepen die het meest geraakt worden. Hoezeer het advies van de CFT de plank misslaat kan geïllustreerd worden met de situatie van de onderstand-trekkers. Door de corona-crisis zijn er geen losse “jobs” meer beschukbaar, c.q. toegankelijk!!! Dit betekent dat deze mensen ook niet in staat zullen zijn om hun onderstand eventueel aan te vullen. De noodzakelijke ‘social distancing’ en de ‘lockdown’ maakt dat velen, waaronder veel alleenstaande ouders, thuis moeten blijven. Geen werk en geen oppas voor de kinderen. De scholen zijn dicht, terwijl vele van deze gezinnen niet beschikken over de ‘tools’ voor digitaal onderwijs op afstand. Zij kunnen geen computers voor hun kinderen kopen en kunnen zich evenmin een internet abonnement veroorloven. Dit voorbeeld alleen laat zien hoever het advies van het CFT van de realiteit van dit Land verweiderd is.

Maria Liberia Peters

Voormalige minister-president van de Nederlandse Antillen

Curacao, 8 April 2020.