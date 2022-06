PROMÉ PASO PA DESAROYO DI PARKE EKO-INDUSTRIAL SCHOTTEGAT

Willemstad 31 Mei 2022 – Resientemente Refineria di Kòrsou (RdK) i Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM) a firma un kontrato pa krea e infrastruktura nesesario pa realisá un Parke Eko-Industrial na e parti wèst di e tereno di refineria. E area kaminda e konstrukshon lo tuma lugá ta forma parti di terenonan ku no ta disponibel pa uso dor di e operadó nobo di refineria.

Ku e enkargo aki na CWM, RdK den kolaborashon ku CPA i CDM, ta dal e promé paso pa desaroyo di e area manera stipulá dor di Konseho di Minister den ‘Masterplan 2021 for the Port of Curaçao’, kual a keda aprobá anteriormente. Ku e aspirashon pa desaroyo duradero ekonómiko di e terenonan, lo enfoká pa banda di diversifikashon di e industria eksistente, tambe krea trabounan nobo.

Konstrukshon di Parke Eko-Industrial Schottegat lo konsistí di tres fase. Pronto CWM lo kuminsá ku preparashonnan pa e promé fase riba e tereno den e area oeste di refineria. E tereno tin un grandura di apróksimadamente 65 hèktar i ta situá na rant di Schottegatweg-Noord, Nijlweg, refineria i awanan ku ta konektá na Schottegat.

Den e Parke Eko-Industrial lo tin espasio pa aktividatnan leve ku no ta kousa daño na nos medio ambiente i tampoko ta krea inkumbinensha. Pa proyektonan prosedente di e estudio ‘Living Lab Curaçao’ tin espasio disponibel. TNO ta realisá e estudionan aki den kolaborashon ku RdK, Aqualectra, Selikor, Curoil, CPA, ABC Busbedrijf, e ministerionan di Asuntunan General, Desaroyo Ekonómiko, Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano i Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa, i banda di esakinan tambe algún kompania Hulandes. Living Lab ta tèst solushonnan inovativo ku mira riba e transishon den e area di energia i mobilidat.

Un di e proyektonan ku lo realisá riba e Parke Eko-Industrial nobo ta un parke solar ku por generá 1MWp i ku lo keda konektá na un stashon kaminda bùsnan di ABC Busbedrijf por karga koriente, i tambe lo tin un reserva di bateria i un sistema pa maneho di energia. Ku e sistema aki lo krea un kadena duradero kompletu ku ta kuminsá ku produkshon di energia i ta kaba te na uso di esaki.

Alabes a tene kuenta ku posibel ekspanshon di e parke solar pa unu ku por generá 5 MWp na energia, pues esaki ta parti di desaroyonan ku ya a keda proponé. Den futuro, energia duradero prosedente for di e parke solar lo keda suministrá pa operashonnan industrial leve i aktividatnan inovativo. Den e di dos i di tres fase di e proyekto total por ekspandé e parke solar aun más.

Den tur aspekto ku tin relashon ku desaroyo di e terenonan ta tene kuenta ku tur esnan ku di un òf otro manera ta konektá òf por keda afektá. Entre otro pa e motibu aki lo soru pa posishoná sufisiente naturalesa kual lo no tin solamente un funshon estétiko, pero alabes lo fangu stòf i CO2 i alabes ta promové produkshon di oksígeno. Tambe tin atenshon pa e balornan kultural históriko den e area.

Pues un promé paso den direkshon di desaroyonan ku ta di sumo importansha pa Kòrsou.

EERSTE STAPPEN IN ONTWIKKELING VAN ECO-INDUSTRIEPARK SCHOTTEGAT

Willemstad 31 di Mei 2022- Onlangs tekenden Refineria di Kòrsou (RdK) en de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM) een contract omtrent het aanleggen van de benodigde infrastructuur voor een Eco-Industriepark op het terrein ten westen van de raffinaderij. Deze gronden maken onderdeel uit van terreinen die niet ter exploitatie beschikbaar zijn voor de nieuwe operator van de raffinaderij.

Aan de hand van deze opdracht aan CWM neemt RdK, in samenwerking met CPA en CDM, de eerste stap richting het ontwikkelen van het gebied zoals die is vormgegeven in het door de Raad van Ministers goedgekeurde Masterplan 2021 voor de ‘Port of Curaçao’. Met de beoogde duurzame economische ontwikkeling van de beschikbare terreinen wordt naast diversificatie van de bestaande industrie vooral ook het creëren van nieuwe banen nagestreefd.

De aanleg van Eco-Industriepark Schottegat bestaat uit 3 fasen. CWM start binnenkort met de voorbereidingen van de eerste fase op het terrein ten westen van de raffinaderij. Dat terrein is ongeveer 65 hectare groot en wordt begrensd door Schottegatweg-Noord, de Nijlweg, de raffinaderij en een watergebied dat in verbinding staat met het Schottegat.

In het Eco-Industrie park komt duurzame lichte bedrijvigheid die niet milieubelastend is en die de omgeving geen overlast bezorgt. Zo kunnen projecten uit de studie ‘Living Lab Curaçao’ er een plek krijgen. Deze studie wordt uitgevoerd door TNO in samenwerking met RdK, Aqualectra, Selikor, Curoil, CPA, ABC Busbedrijf de ministeries van AZ, MEO, VVRP en GMN, en daarnaast ook een aantal Nederlandse bedrijven. Het Living Lab is gericht op het uittesten van innovatieve oplossingen voor de energie- en mobiliteitstransitie.

Eén van de eerste projecten die op het nieuwe Eco-Industrie park komt, is een 1 MWp zonnepark met een daaraan gekoppeld laadstation voor elektrische bussen van ABC Busbedrijf, met een batterij reserve en een energiebeheersysteem. Met dit systeem wordt een volledige duurzame keten vanaf energieopwek tot consumptie verwezenlijkt.

Tevens is uitbreiding naar een 5 MWp energie-producerend zonnepark al onderdeel van dit geheel. De groene energie van dat zonnepark zal in de toekomst onder anderen geleverd worden aan de andere licht industriële- en innovatieve activiteiten op het terrein. In een tweede en derde fase van het totale project zal het zonnepark nòg verder kunnen groeien.

Bij de ontwikkeling van de terreinen wordt rekening gehouden met belanghebbenden. Mede daarom komen er op het terrein voldoende groenvoorzieningen die niet alleen een esthetische functie hebben, maar ook zorgen voor het afvangen van stof en CO2 en het produceren van zuurstof. Verder is er volop aandacht voor de cultuur historische waarden in het gebied. Kortom, een eerste stap richting een voor Curaçao belangrijke ontwikkeling.

