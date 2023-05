CBCS ta pidi komunidat yuda pone mas sèn largá den sirkulashon

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a konstatá ku

e denominashonnan mas chikitu (5, 10, i 25 sèn) di moneda di florin antiano no ta sirkulando

sufisiente. Esei ta entre otro debí ku un parti supstansial di e monedanan di denominashon

chikitu den sirkulashon ta keda para den pòchi (sparpòt), loke ta pone preshon riba e stòk di

moneda di CBCS. Mirando ku produkshon di e monedanan akí ta tuma tempu, i ku introdukshon

di florin karibense na fin di 2024 lo nifiká ku nos lo risibí moneda i biyete kompletamente nobo,

si laga produsí moneda nobo promé ku esei, esakinan lo keda den sirkulashon pa un periodo

sumamente kòrtiku. P’esei, CBCS ta pidi komunidat su kooperashon, esta, pa usa e monedanan

ku nan tin wardá ora di hasi pago kèsh òf troka e monedanan akí.

Usa sèn largá pa hasi pago

Un enkuesta di CBCS tokante inklushon finansiero a mustra ku gran parti di e kasnan di famia na

Kòrsou i Sint Maarten ta paga nan faktura- i kompranan ku sèn kèsh. Debí na esei, komèrsio tin

masha mester di sèn largá ora di duna nan klientenan sèn bèk. P’esei, un súplika ta bai na komunidat

pa usa sèn nèt mas tantu posibel ora di hasi pago kèsh i/òf usa sèn largá ora di paga montante

chikitu.

Troka moneda na CBCS

Si bo tin sèn largá wardá, por troka esakinan na Departamento di Kaha di CBCS. E servisio akí ta sin

kosto i no tin nesesidat di trese e monedanan lorá na ròl. Na Kòrsou, nos orario di ofisina ta di 8:00

pa 11:30 or i di 13:30 pa 15:00 or. Si e kantidat di sèn largá ta grandi, nos ta rekomendá pa hasi un

sita via cashdepartment-CUR@centralbank.cw.

Na Sint Maarten, por troka moneda na CBCS solamente ku sita. Pa traha un sita, manda un e-mail

pa cashdepartment-SXM@centralbank.sx.

CBCS ta gradisí bo di antemano pa bo kooperashon.

Willemstad, 30 di mei 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN