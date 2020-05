Notisia di polis di djaluna 4 di mei te djárason 6 di mei 2020/Politieberichten van maandag 4 mei tot en met woensdag 6 mei 2020

Notisia di polis di djaluna 4 di mei te djárason 6 di mei 2020



Den oranan di mainta di djamars 5 di mei, a drenta keho di ladronisia for di den un ket den kura di un kas den konstrukshon situá na Kaya Brida. Entre djaluna 4 di mei, pa mas o ménos 6 or di atardi i djamars 5 di mei, pa mas o ménos 7.45 or di mainta, deskonosínan a destruí porta dje ket i bai ku entre otro kuater mashin di zag i aparatonan pa las.



Riba djamars 5 di mei a detené un hòmber di inisial G.E.J.B. di 41 aña na un supermarket situá na Kaya Korona en konekshon ku maltrato. Ela dal un dama den su kara sin niun motibu.



Den oranan di atardi di djamars 5 di mei, sentral di polis a risibí notifikashon ku un hende mester a kai for di un dak na un akomodashon turístiko situá na Bulevar J.A. Abraham. Na yegada patruya na e sitio a topa ku un hòmber benta abou. E tabata fo’i dje, tabata herida na su kabes patras i probablemente su brasa tabata kibra. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.



Kòntròl riba kumplimentu ku ordenansa di emergensia

Pa mas o ménos 9 or di anochi di djaluna 27 di aprel, a hasi un kòntròl na vários snèkbar en konekshon ku e ordenansa di emergensia. No a konstatá niun partikularidat.

Riba djamars 28 aprel, pa mas o ménos 1.40 or di atardi, a kontrolá na e bichnan Te Amo, Donkey i Bachelor en konekshon ku e ordenansa di emergensia. A duna informashon na personanan presente na e sitionan. Mas aleu no tabatin niun partikularidat.

Alrededor di 8.40 or di djárason 29 di aprel, a tene un kontrol na un restorant situá na Kaya Para Mira komo ku tabatin selebrashon di 10 aña di eksistensia di e kompania. E kòntròl tabata den kuadro di kumplimentu ku e reglanan di e ordenansa di emergensia. Tur kos tabata na òrdu. E organisadó nan tabatin aprobashon di EBT i a tene nan mes na e reglanan di e ordenansa di emergensia.

Riba djabièrnè promé di mei, pa mas o ménos 8.40 or di anochi, KPCN i departamentu di Supervishon i Mantenshon di Lei a tene un kontrol na un establesimentu situá na Kaya Nikiboko Noord en konekshon ku kumplimentu ku e ordenansa di emergensia. A papia ku e doño komo ku tabatin persona ku no tabata kumpli ku e regla di distansia sosial di 1.5 meter.

Alrededor di 9 or di anochi, a kontrolá na un snek situá na Kaya Korona. Na e momentu ei tabata poko drùk na e bar. A atvertí e doño pa tene kuenta ku e distansia di 1.5 meter entre e klientenan.

Den oranan di atardi di djamars 5 di mei, a plama un grupo di hende na un bich situá na Kaminda Turístiko den kuadro di aglomerashon.

Politieberichten van maandag 4 mei tot en met woensdag 6 mei 2020

In de ochtenduren van dinsdag 5 mei, werd aangifte gedaan van diefstal uit een opbergruimte op het erf van een woning in aanbouw aan de Kaya Brida. Tussen maandag 4 mei, omstreeks 18.00 uur en dinsdag 5 mei, omstreeks 7.45 uur, hebben onbekenden de deur van de opbergruimte vernield en hebben onder andere vier zaagmachines en lasapparatuur weggenomen.



Op dinsdag 5 mei werd een man met initialen G.E.J.B. van 41 jaar bij een supermarkt aan de Kaya Korona aangehouden wegens mishandeling. Hij heeft een vrouw zonder aanleiding in haar gezicht geslagen.

In de middaguren van dinsdag 5 mei kreeg de politiecentrale melding dat er iemand van een dak was gevallen bij een toeristische accommodatie aan de Bulevar J.A. Abraham. Bij aankomst van de patrouille werd een man op de grond aangetroffen. Hij was buiten bewustzijn, was aan zijn achterhoofd gewond en had vermoedelijk een gebroken arm. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Handhaving noodmaatregelen

Omstreeks 21.00 uur op maandag 27 april werd een controle langs de snackbars gedaan i.v.m. de noodverordening. Geen noemenswaardige bijzonderheden geconstateerd.

Op dinsdag 28 april, omstreeks 13.40 uur werden controles bij Te Amo Beach, Donkey Beach en Bachelor Beach i.v.m. noodverordening uitgevoerd. Informatie gegeven aan groepen ter plaatse. Verder geen noemenswaardige bijzonderheden.

Omstreeks 20.40 uur van woensdag 29 april, werd bij een restaurant aan de Kaya Para Mira gecontroleerd i.v.m. viering van 10 jaar van het bedrijf in het kader van naleving van de noodverordening. Alles was in orde. De organisatoren van deze evenement hadden goedkeuring van EBT. Die hebben zich aan de regels van de noodverordening gehouden.

Op vrijdag 1 mei werd door KPCN en het departement van Toezicht en Handhaving een controle uitgevoerd omstreeks 20.40 bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Nikiboko Noord op de noodverordening Covid 19. Met de eigenaar gesproken, door dat er personen te dicht bij elkaar stonden, om rekening te houden met de afstand 1.5 meter.

Omstreeks 21.00 uur, toezicht gehouden bij een snack bar aan de Kaya Korona i.v.m. de noodverordening Covid 19. Op dat moment was het een beetje druk bij de bar. De eigenaar werd gewaarschuwd om rekening te blijven houden met de afstand (1.5 m) bij de klanten onderling.

In de middaguren van dinsdag 5 mei, werden een groep mensen van een strand aan de Kaminda Turistiko verwijderd in het kader van samenscholing.