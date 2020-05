CMC lo hasi solamente operashon nan agudo i esensial entrante e siman aki te ku próksimo anunsio / CMC zal vanaf heden tot nader orde alleen acute en essentiële operaties verrichten

CMC lo hasi solamente operashon nan agudo i esensial entrante e siman aki te ku próksimo anunsio

Curaçao Medical Center lo hasi solamente operashonnan agudo i esensial na e momentunan aki mirando

ku e proveedornan no por kumpli ku fechanan palabrá di entrega di material. E krísis di COVID-19 a

okashoná un retraso logístiko i tambe skarsedat di material den hòspitalnan mundialmente. Tuma nota ku

e skarsedat no ta ensera remedi. Nos proveedor prinsipal di yas i hanskun pa operashon a informá nos

awe mainta ku stòk di varios material relashoná ku ekipo di protekshon ta kompletamente agotá, kua ta

forma un opstakulo serio pa CMC su trabounan. CMC a tuma kontakto ku diferente proveedor na Hulanda,

den region, na Colombia i ta haña e mesun kontesta ku no tin material.

CMC ta lamentá ku mester tuma e desishon aki, pero ta nesesario mirando ku e meta di CMC ta pa por

garantisá komunidat di Kòrsou i tambe pashèntnan interinsular un kalidat di kuido seif i na nivel haltu.

CMC tin tur atenshon pa e lista di espera di pashèntnan elektivo pa asina risibí material, por kuminsa ku e

planifikashon pa atendé tur e pashèntnan aki. CMC ta hasiendo e trabounan nesesario pa optimalisá oferta

i demanda di kuido, efektividat i efisiensia internamente. Ta trahando duru pa optimalisá e sistema pa

manehá materialnan den stòk pa finalmente stabilisá i tin kontrol riba e maneho di material.

Poliklínika si lo sigui atende mas tantu sita ku ta posibel teniendo kuenta ku e reglanan di distansia social i

higiena. Pashènt por wòrdu akompañá solamente pa un adulto i preferibel un miembro di famia. Pa bishitá

pashènt ku ta kedando den hòspital, ta permití solamente un bishita pa pashènt pa dia entre 11.30am i

12.30pm. E reglanan nobo lo keda na vigor te próksimo aviso.

CMC ta hasi solamente operashon agudo i esensial te próksimo aviso – 8 di Mei – 2

CMC zal vanaf heden tot nader orde alleen acute en essentiële operaties verrichten

Curaçao Medical Center zal op dit moment alleen acute en essentiële operaties verrichten aangezien

leveranciers van de benodigde Operatiekamer-materialen hun beloofde levertijd niet kunnen nakomen. De

COVID-19 crisis heeft de overhand genomen en tot logistieke vertragingen geleid met als gevolg dat er een

wereldwijde materiaal schaarste is ontstaan bij ziekenhuizen. Dit geldt overigens niet voor medicijnen.

Onze grote leverancier van jassen en handschoenen gaf vanochtend aan dat “alles wat lijkt op PPE

Materialen ‘depleted’ is.” Dit is een serieuze belemmering voor het CMC. CMC heeft contact opgenomen

met leveranciers in Nederland, in de regio en in Colombia en krijgt telkens hetzelfde antwoord dat er geen

materiaal beschikbaar is.

CMC betreurt tot dit besluit te moeten komen, gezien het doel van het CMC om de Curaçaose en Intereilandelijke populatie van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg te voorzien. Het CMC heeft alle

aandacht en attentie voor de wachtlijst van electieve patiënten. Zodra het materiaal in huis aanwezig is, zal

de planning electieve patiënten weer opgestart worden. CMC is intern bezig om de effectiviteit en

efficiency van zorgvraag en aanbod te optimaliseren. Hiernaast, is het CMC ook bezig het voorraadbeheer

te optimaliseren met als randvoorwaarde een stabiele toestroom van materialen. Iets wat op dit moment

ontbreek.

Poliklinieken gaan wel door met zoveel mogelijk afspraken maken, rekening houdend met “social

distancing” en handhygiëne. Patiënten mogen tijdens een afspraak alleen met één volwassene begeleid

worden, bij voorkeur een gezinslid. Bovendien is slechts één bezoeker per patiënt per dag toegestaan. En

wel tussen 11.30 en 12.30. We zullen deze regels tot nader orde handhaven.