A lansa proyekto laboral nobo ‘Ban Traha’ / Nieuw arbeidsproject ‘Ban Traha’ gelanceerd

A lansa proyekto laboral nobo ‘Ban Traha’

Kralendijk – E siman aki Entidat Públiko Boneiru a lansa e proyekto nobo ‘Ban Traha’. Durante un enkuentro ku prensa, huntu ku e partner kolaboradó Selibon, a duna splikashon tokante kontenido i bentahanan di e proyekto. Aktualmente Selibon a ofresé 8 persona un trabou via ‘Ban Traha’.

Meta di Ban Traha ta pa duna sosten na hendenan ku ta buska trabou i ku ta eksperensiá sierto difikultat den esaki, pa haña un trabou. Di e manera aki por trese e personanan aki ku ta buskando trabou den kontakto ku doñonan di trabou adekuá. Pa e doño di trabou esaki ta atraktivo, pasobra e proyekto ta ofresé sierto instrumentonan na doñonan di trabou ku un vishon sosial. E instrumentonan aki por ehèmpel por enserá ku ta supsidiá un parti di e sueldo òf ku ta ofresé ‘job coaching’.

Durante e enkuentro ku prensa diputado Nina den Heyer, e direktor di Selibon, Rudsel Leito i e kordinadó di proyekto Rugymia Tweed a duna splikashon tokante e proyekto. Ku ‘Ban Traha’ Entidat Públiko Boneiru ke logra ku mas tantu persona posibel ku ta buska trabou i ku ta konfrontá difikultat pa haña esaki, tòg por kuminsá presta labor. Doñonan di trabou ku via ‘Ban Traha’ ke ofresé personanan ku ta buska trabou un oportunidat pa traha, pero tambe personanan ku ta buska trabou i ku ta interesá den e proyekto aki, por manda un e-mail pa bantraha@bonairegov.com òf yama na 777 2246.

Nieuw arbeidsproject ‘Ban Traha’ gelanceerd

Kralendijk – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft deze week het nieuwe project ‘Ban Traha’ gelanceerd. Tijdens een ontmoeting met de pers is samen met samenwerkende partner Selibon uitleg gegeven over de inhoud en voordelen van het project. Selibon heeft nu via ‘Ban Traha’ acht mensen een werkplek aangeboden.

Het doel van Ban Traha is om werkzoekenden die moeite hebben om aan de slag te komen een steuntje in de rug te bieden bij het vinden van een baan. Deze werkzoekenden kunnen op deze manier in contact worden gebracht met geschikte werkgevers. Voor de werkgever is het aantrekkelijk omdat het project hulpmiddelen biedt aan werkgevers met een sociale visie. Deze hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat een deel van het loon wordt gesubsidieerd of dat job coaching wordt geboden.

Bij de ontmoeting met de pers gaven gedeputeerde Nina den Heyer, de directeur van Selibon, Rudsel Leito en project coördinator Rugymia Tweed uitleg over het project. Het OLB wil met ‘Ban Traha’ bereiken dat zoveel mogelijk werkzoekenden die moeite hebben om een baan te vinden toch aan de slag kunnen gaan. Werkgevers die via ‘Ban Traha’ werkzoekenden een werkplek willen bieden, maar ook werkzoekenden die geïnteresseerd zijn, kunnen mailen naar bantraha@bonairegov.com of bellen naar 777 2246.