Marilyn Moses di Movementu Progresivo Jaarrekeningen Overheidsentiteiten.

Jaarrekeningen Overheidsentiteiten.

Het is inmiddels duidelijk voor onze hele samenleving dat Curaçao in een crisis is van een

ongekende omvang.

De fractie van Movementu Progresivo in de Staten vindt dat het vandaag, meer dan ooit, van

belang is om overal binnen de publieke ambtelijke of semiambtelijke organisatie dieper te duiken

om een beter beeld te kunnen vormen van deze entiteiten.

Het is al jaren een bekend probleem dat er financiële praktijken in de overheidsentiteiten

plaatsvinden die ervoor zorgen dat de bijdrage aan het landskas minimaal is. Wij hebben te

maken met exorbitante salarissen, hoge bedrijfskosten, gigantische bedragen aan huur van

gebouwen aan bekenden van politieke partijen, hoge reis- en declaratiekosten en dat zijn maar

enkele zaken die onze gemeenschap jarenlang tot ergernis leidt.

Tevens is het een bekend probleem dat overheidsentiteiten hun jaarrekeningen niet, of niet op tijd

aanleveren. Waardoor het controleren niet mogelijk is. En dan nog hebben wij veel rapporten en

onderzoeken gedaan door de Algemene Rekenkamer Curaçao met afkeuringen van ingediende

jaarrekeningen. Daar zien wij ook weinig mee gebeuren.

Het is voor Movementu Progresivo ongeoorloofd dat er in deze tijd van crisis nog steeds veel

overheidsbedrijven en stichtingen zijn die geen financiële verantwoording afleggen zoals vereist.

Daarbij komen er signalen vanuit de Overheid waarbij wordt aangegeven dat er niet zal worden

ingegrepen in de salarissen en andere kosten die ver boven marktnormen zijn voor minimaal één

jaar!

Onze fractie in de Staten heeft een brief gestuurd met een aantal vragen aan de Minister

President, gebruikmakende van het vragenrecht van de Staten, om een beeld te vormen van de

grootte van de achterstand van jaarrekeningen en om de reeds aanwezige jaarrekeningen door te

sturen naar de Staten. Ook hebben wij voor een overzicht verzocht van alle overheidsentiteiten

die niet voldaan hebben aan hun verplichting om desbetreffende jaarrekeningen in te dienen.

Voor additionele informatie kan contact worden genomen met Statenlid Dr. Moses.

Marilyn Moses, MD

Movementu Progresivo

Mientrastantu ta bon kla pa henter nos komunidat ku Kòrsou ta den un krísis di un grandura

nunka bisto.

Frakshon di Movementu Progresivo den Parlamento ta di opinion ku awor, mas ku nunka, ta di

sumo importansia pa pone un bista mas skèrpi riba tur instansianan públiko òf semi públiko di

Gobièrnu pa drenta mas profundo den e organisashonnan aki pa forma un mihó bista di nan

operashonnan.

Pa hopi aña kaba ta konosí ku e práktika finansieronan den kompanianan i fundashonnan di

Gobièrnu ta pone ku e kaha di Gobièrnu ta risibí sumanan minimal òf asta nulo. Esaki

mientrastantu tur hende tin informashonnan tokante salarionan haltisimo i inakseptabel, gastunan

operashonal haltisimo, sumanan demasiado haltu pa hürmentu di edifisionan, gastunan di

deklarashon pa biahe sin límite i esakinan ta djis algun punto ku ta krea bastante iritashon i

fustrashon den nos komunidat.

Ademas tin mas problemanan konosí kaminda entidatnan di Gobièrnu no ta presentá nan

kuentanan anual òf nan tin retraso supstansial ku esakinan. Anto di esnan ku tin presentá mes, tin

hopi konseho, desaprobashon dor di kontrolaria general. I nos no ta mira nada ta wòrdu hasí ku

tur e konsehonan ku tin públikamente poné ku tur hende por lesa.

Pa Movementu Progresivo ta inakseptabel ku den e tempu di krísis aki tin asina tantu kompania i

fundashon di Gobièrnu ku no ta dunando ningun relato finansiero manera nan ta obligá di hasi. I

pa kolmo nos ta risibí señal di Gobièrnu ku nan no ta bai atendé ku e salarionan sumamente haltu

te ku otro aña!

Frakshon di Movementu Progresivo den Parlamento a manda un karta pa Minister Presidènt

hasiendo uso di su derecho di pregunta di Parlamento, pa forma un mihó bista riba e grandura di

e retraso di entrega di kuentanan anual i pa tambe pidi pa tur kuenta anual entregá te ku awe,

wòrdu mandá pa Parlamento. Tambe ta hopi importante pa tin un bon bista riba e entidatnan ku

no ta kumpliendo ku nan deber di rapòrta i nos a pidi pa un lista di tur e entidatnan aki.

Pa informashonnan adishonal, por tuma kontakto libramente ku Parlamentario Dr. Moses riba e

tópiko aki.

Marilyn Moses, MD

Movementu Progresivo