Het marineschip Zr.Ms. Zeeland dat op dit moment voor kustwachttaken in het Caribisch gebied wordt ingezet, heeft in de avond van 1 juni 2020 een drugstransport met tien balen cocaïne op volle zee onderschept. De drugs werd in een go-fast vervoerd, die geruime tijd door de Kustwacht in de gaten werd gehouden. De twee opvarenden zijn bij deze actie vervolgens staande gehouden. Het totale gewicht van de drugs is ca. 350 kilogram. De drugs en de twee opvarenden zijn op 2 juni 2020 aan de autoriteiten op Curaçao overgedragen. Het Openbaar Ministerie gaat over tot vervolging en de drugs zal worden vernietigd.

Het walradar en het DASH-8 vliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied, detecteerden het verdachte contact al overdag nabij Curaçao. Op de foto’s gemaakt door de Dash waren duidelijk veel brandstofvaten te zien en had men al snel het vermoeden dat er contrabande werd gesmokkeld. De Zeeland heeft daarop de achtervolging ingezet en toen zij voldoende genaderd was heeft zij haar snelle FRISC-boot te water gelaten voor de interceptie. Het kustwachtvliegtuig heeft de Zeeland gedurende de donkere nacht ondersteuning gegeven bij het lokaliseren van het verdachte contact. De twee mannelijke verdachten, de drugs en het bewijsmateriaal zijn aan de Curaçaose autoriteiten overhandigd voor verder onderzoek in deze zaak.

De commandant van Zr.Ms. Zeeland, kapitein-luitenant ter zee Paul Bijleveld, is uiteraard zeer content met de vangst en vooral trots op de wijze hoe is samengewerkt tussen de verschillende diensten. Al met al een zeer geslaagde actie: “De Dash heeft vannacht nogmaals haar waarde bewezen en door slim en goed teamwerk tussen de verschillende eenheden van de Kustwacht, is deze actie tot een succes gebracht. Het is voor iedereen een goede opsteker om in deze tijden met het COVID-19-virus ook aanwijsbaar succes te hebben in de taken waarvoor wij hier rondvaren; een van die taken naast grensbewaking is het uitvoeren van counter-drugs operaties in het Caribisch Gebied”.

Zr.Ms. Zeeland is een Oceangoing Patrol Vessel van de Koninklijke Marine. Het schip vaart sinds april 2020 als stationsschip in het Caribisch Gebied. De taken van het stationsschip liggen op het gebied van de kustwachtoperaties, counter-drugsoperaties en het verlenen van noodhulp als gevolg van rampen. Ook Zr.Ms. Karel Doorman, het bevoorradingschip van de marine dat in het gebied is ingezet in het kader van Carib Support, was bij deze actie betrokken. Zij was standby tijdens deze actie voor eventuele noodzakelijke medische afvoer met de Cougar-helikopters.