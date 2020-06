Notisia di polis di djabièrnè 5 di yüni te ku djaluna 8 di yüni 2020/Politieberichten van vrijdag 5 juni tot en met maandag 8 juni 2020

Notisia di polis di djabièrnè 5 di yüni te ku djaluna 8 di yüni 2020

Entre djaweps 4 di yüni, pa ma so ménos 9.45 or di anochi i djabièrnè 5 di yüni, pa mas o ménos 1 or di mèrdia, deskonosínan a bai ku vários piesa for di un skuter di marka Kymco, modèl Agility. E skuter tabata stashon na un kompleho di apartamentu situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. A bai ku entre e otro e kuip, e bateria, e kòmpiuter (CDI) i e lus di dilanti. Ta investigando e kaso.



Den mardugá di djabièrnè 5 pa djasabra 6 di yüni, alrededor di 2 or, tabatin dos persona enbolbí den un kaso di hinkamentu na un lokalidat nokturno situá na Hanchi Amboina. A detené un hòmber di inisial A.J.M.H. di 27 aña di edat. Investigashon den e kaso aki ta andando.

Riba djasabra 6 di yüni, alrededor di 1 or di mardugá, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Ambulans a transportá dos di e personanan embolbí pa hospital pa tratamentu médiko.



Den oranan di mainta di djasabra 6 di yüni, a drenta keho di ladronisia na un kas den konstrukshon situá na Kaya Tinashi. Entre djabièrnè 5 di yüni, alrededor di 7 or di anochi i djasabra 6 di yüni alrededor di 7 or di mainta, deskonosínan a bai ku vários hèrmènt. E hèrmèntnan tabata warda den baño di e kas ku tabata sera ku un pida’ betonplex’. E kaso ta bou di investigashon.



Riba djasabra 6 di yüni a drenta keho di ladronisia di dos baiskel. Deskonosínan a bai ku e baiskelnan entre djabièrnè 5 di yüni, pa mas o ménos 7 or di anochi i djasabra 6 yüni, pa ma so ménos 8 or di mainta. E baiskelnan tabata stashoná na un rèki di baiskel na un kompleho di apartamentu situá na Kaya Prinses Marie. (wak e potrèt)



Den oranan di mardugá di djadumingu 7 di yüni pa djaluna 8 di yüli a detené un hòmber di inisial O.S.I. di 28 aña di edat en konekshon ku insulto di un polis den funshon i pa buracheria públiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 5 juni tot en met maandag 8 juni 2020

Tussen donderdag 4 juni omstreeks 21.45 uur en vrijdag 5 juni, omstreeks 13.00 uur hebben onbekenden onderdelen van een scooter van het merk Kymco, model Agility meegenomen. De scooter stond bij een appartementencomplex aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Van de scooter zijn onder andere de voorkuip, de accu, het CDI (computer) en de koplamp weggehaald. De zaak is in onderzoek.

In de nacht van vrijdag 5 juni op zaterdag 6 juni,vond omstreeks 02.00 uur een steekpartij plaats bij een uitgaansgelegenheid aan de Hanchi Amboina waarbij twee personen betrokken waren. Een man met initialen A.J.M.H. van 27 jaar is aangehouden. De zaak is in onderzoek.

Op zaterdag 6 juni vond omstreeks 01.00 uur een aanrijding plaats op de Kaya Korona. Twee van de betrokkenen werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

In de ochtenduren van zaterdag 6 juni werd aangifte gedaan van diefstal bij een woning in aanbouw aan de Kaya Tinashi. Onbekenden hebben tussen vrijdag 5 juni, omstreeks 19.00 uur en zaterdag 6 juni, omstreeks 07.00 uur, verschillende gereedschappen weggenomen. De gereedschappen waren in de badkamer opgeborgen die met een stuk ‘betonplex’ afgesloten werd. De zaak is in onderzoek.

Op zaterdag 6 juni werd aangifte gedaan van diefstal van twee fietsen. Onbekenden hebben tussen vrijdag 5 juni omstreeks 19.00 uur en zaterdag 6 juni, omstreeks 08.00 uur, de twee fietsen meegenomen. De fitsen stonden aan ee fietsenrek bij een appartementencomplex aan de Kaya Prinses Marie. (zie foto)

In de nachtelijke uren van zondag 7 juni op maandag 8 juni, werd een man met initialen O.S.I. van 28 jaar aangehouden wegens belediging van een politieagent in functie en openbaar dronkenschap.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.