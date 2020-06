Ayera mainta trempan e Rescue and Coordination Center (RCC) di Wardacosta di Caribe a detecta un boto den awanan teritorial di Venezuela cu ta biniendo Aruba / Het Rescue and Coordination Center (RCC) van de Kustwacht detecteerde gisterochtend vroeg een lokaal vaartuig in de territoriale wateren van Venezuela dat richting Aruba voer.

Ayera mainta trempan e Rescue and Coordination Center (RCC) di Wardacosta di Caribe a detecta un boto den awanan teritorial di Venezuela cu ta biniendo Aruba. Mesora a notifica e punto di sosten di Wardacosta na Aruba cual a manda un team di Metal Shark. Na jegada di e Metal Shark a constata cu ta trata di un boto lokal y cu tawata tin 6 persona abordo. E capitan, a declara cu e la bai busca 2 persona cu tawata pega na Venezuela. Despues di investigacion a resulta cu 1 persona abordo ta ser busca pa outoridatnan lokal pa un atraco cu e la comete.

E personanan abordo a bai den quarantaine obligatorio pa dos siman pa e hecho ku nan tawata tin contacto cu personanan di Venezuela riba lama. E tripulantenan a viola ley pasobra no ta permiti traspaso di merkansia ni persona di un boto pa otro den awanan teritorial di Venezuela. E medida aki a ser tuma pa evita contaminacion cu COVID-19. E investigashonnan den e caso aki a ser ehekuta huntu ku Douane, MEDWORKS y Cuerpo Policial Aruba. E boto a wordo tuma den beslag pendiente pa mas investigacion y e persona busca pa outoridat a ser entrega na Cuerpo Policial Aruba.

Het Rescue and Coordination Center (RCC) van de Kustwacht detecteerde gisterochtend vroeg een lokaal vaartuig in de territoriale wateren van Venezuela dat richting Aruba voer. Het RCC heeft direct het kustwachtsteunpunt op Aruba gemeld waarna deze een Metal Shark team naar het vaartuig dirigeerde. Op de boot bevonden zich 6 lokale mannen die naar Aruba voeren. Bij controle bleek dat de kapitein met zijn vaartuig langszij een ander vaartuig is gaan liggen waarbij 2 lokale mannen op de lokale boot zijn overgestapt.

In verband met COVID-19 is het niet toegestaan dat lokale boten langszij andere boten gaan liggen in de territoriale wateren van Venezuela voor het overladen van goederen en/of personen. Dit is één van de maatregelen om het COVID-19 virus buiten de Arubaanse grenzen te houden. Bij nader onderzoek, in samenwerking met Douane, MEDWORKS en het Korps Politie Aruba, bleek dat één van de mannelijke passagiers uit Venezuela voor het plegen van een overval op Aruba door de lokale autoriteiten wordt gezocht. Deze persoon is aan het Korps Politie Aruba overgedragen. De andere personen aan boord van het lokale vaartuig gaan allemaal uit voorzorg twee weken in quarantaine. Het vaartuig is in beslag genomen voor verder onderzoek door de lokale autoriteiten.