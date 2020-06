Kontrolaria General di Kòrsou a konstatá den su rapòrt di ougùstùs 2019 ku e maneho finansiero tokante

di variashon riba destaho públiko ta malu.

Den un investigashon ku nan a hasi riba 5 aña a keda identifiká ku a desviá 323 biaha for di e regla di

destaho públiko. Di e 323 biaha ei, ta solamente 95 kaso por a wòrdu kontrolá riba e kriterio ku e

proseso a kana korekto. Esaki no ta nifiká ku e trayekto a kana bon, pero sikiera nan por a kontrolá

esakinan. E sobra 228 kasonan kaminda a desviá for di e proseso korekto pa hasi destaho públiko, falta

dokumento, atministrashon, i no por kontrolá. E kasonan aki ta suma un balor di ANG. 176 mion!

Ta parse ku tur e rapòrtnan i rekomendashonnan ku ta keda hasi na gobièrnu kaminda ta indiká ku

prosedura finansiero òf otro no ta wòrdu hasi korekto, Gobièrnu ta file tur den un kashi special ku tin un

label ariba “Ko’i sushi”. Den un forma kontinuo ta keda sali kosnan dudoso dor di e Gabinete aki i nana

no ta nobo. Ta kosnan robes ku a keda konstatá na vários otro okashon dor di vários instansia ku tin e

poder pa investigá i kontrolá. Pero nada no ta kambia.

Hustamente den un periodo kaminda nos ta den un krísis nunka bisto, kaminda famianan ta sin entrada,

mester funshoná ku hamber, míles ta hasi uso di banko di kuminda, tin insiguridat pa futuro i Kòrsou ta

sigui sak den ekonomia malu, Gobièrnu si ta dal bai manera ta normal i sigui saka plaka pa amigunan i

famia. Ni e posibel “Schijn van belangenverstrengeling” Gabinete Rhuggenaath no konosé den nan

vokabulario.

Pa kolmo Hulanda ta manda sèn pa yuda Kòrsou sali for di krísis i en bes ku e plaka aki ta bai

kompletamente na esnan ku mester, e ta keda bai den saku di polítikonan i nan kompinchinan.

Mas interesante ta kon CTB ta deklará ku nan ta bai start un investigashon pa wak unda e lèk ta ku a

manda e fakturanan. Esaki ta pone nos pensa ku CTB ta preferá di kore bai skonde kosnan robes en bes

di traha ku transparensia pa pueblo i protehá esnan ku ta purba di para kosnan robes ku fondonan di

pueblo.

Un destaho públiko mester wòrdu hasi na momentu ku un suma ta mas haltu ku ANG. 100.000 pa

produkto, servisio òf otro trabounan.

A desviá den e kaso aki for di un destaho públiko usando urgensia i COVID-19. Sigun nos frakshon den

Parlamento e motibunan aki ta wòrdu abusá den e periodo aki djis pa bini ku motibunan inbálido pa kita

for di reglanan stipulá. Pa e motibunan aki nos Movementu Progresivo a manda un karta for di

Parlamento na Gabinete Rhuggenaath pa risibí aklarashon.

Si tin kualke pregunta, por tuma kontakto libramente ku mi persona.

Masha danki i ku saludo kordial,

Marilyn Moses, MD

Movementu Progresivo den Parlamento

President van Staten

Mevrouw A-M. Pauletta

Wilhelminaplein 4

Curaçao

Willemstad, 7 juni 2020

Betreffende: Vragen Texperience

Geachte mevrouw Pauletta,

Langs deze weg, gebruikmakend van artikel 96 van het Reglement van Orde voor de Staten

van Curaçao, verzoek ik u om bijgevoegde brief door te sturen naar de Minister van

Algemene Zaken, de heer Rhuggenaath.

Hoogachtend,

Marilyn Moses

Fractie Movementu Progresivo

P A R L A M E N T O D I K Ò R S O U

Minister van Algemene Zaken

De heer E. Rhuggenaath

Fort Amsterdam 17

Curaçao

Willemstad, 7 juni 2020

Betreffende: Vragen Texperience

Geachte heer Rhuggenaath,

De laatste dagen is veel ophef ontstaan in de media over de bestemming van gelden uit het

noodfonds. Met name wordt het bedrijf Texperience genoemd die, blijkbaar zonder de

formele procedure, door de overheid geselecteerd is voor contact en coördinatie van

quarantainehotels.

Onderwerp van de dag is, dat de echte reden van het niet aangaan van een aanbesteding

niet met de zogenaamde urgentie te maken had maar meer het toeschuiven van opdrachten

en projecten naar vrienden en families.

Daar komt nog bij dat de facturen van het ‘aangetrouwde familie bedrijf’ niet zou

corresponderen met de geleverde diensten.

De gasten klaagden heel veel over de kwaliteit van de maaltijden en op ‘social media’

waren verschillende in beeld gebrachte ongezonde maaltijden te zien.

Van het CTB kwamen geluiden dat er een onderzoek is opgestart om de zogenaamde lek

te vinden. Dit is een zeer ernstige zaak als in deze tijden van crisis, dit het eerste is waar

aan wordt gedacht.

Is het noodfonds immers niet bestemd voor mensen in nood of juist voor het schaamteloos

vullen van zakken van politieke vriendjes en familie?

Op de eerste plaats dient onderzoek te worden gedaan van dubieuze praktijken met geld dat

bestemd is voor crisisbestrijding.

Wat de hele situatie nog erger maakt is het feit dit geld over twee jaar door onze

gemeenschap terugbetaald moet worden aan Nederland.

Het is uit den boze dat dit in zakken van bepaalde vrienden en families van de Kabinet

Rhuggenaath verdwijnt.

De fractie van Movementu Progresivo in de Staten maakt hierbij gebruik van haar

vragenrecht en stelt hierbij de volgende vragen. Wij verzoeken u per omgaande om de

volgende informatie:

1. Heeft een “Due Dilligence” plaatsgevonden alvorens over te zijn gegaan tot het

opstellen van een samenwerking tussen Texperience en GMN?

2. Het bedrijf Texperience is opgericht in Maart 2019. Wij verzoeken graag om een lijst

van referenties van alle evenementen die door dit bedrijf georganiseerd zijn, en wat hun

specifieke werkzaamheden zijn geweest tijdens deze evenementen.

3. Hoe is het verloop van de werknemers binnen het bedrijf Texperience in dienst? Sinds

oprichting, per 31 december 2019 en per april 2020?

4. In het geval van bewakers, willen wij een duidelijk beeld vormen van het proces en de

levering van kwaliteit.

a. Waar komen de bewakers vandaan?

b. Hebben zij de nodige training doorlopen?

c. Hoe is het selectieprocedure verlopen om deze diensten van de bewaking te

leveren?

d. Wat voor contracten hebben deze bewakers bij T experience?

5. Hoeveel bedrijven zijn doorgelicht die hetzelfde doen als het gekozen bedrijf, en wat

was het proces om voor Texperience te kiezen?

6. Graag willen wij het contract ontvangen dat is afgesloten tussen Texperience en GMN.

7. Wie ontvangt de facturen van Texperience?

8. Wie controleert de facturen van Texperience?

9. Wie heeft de facturen van Texperience doorgestuurd met de opdracht tot betaling?

10. De diensten die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel komen niet overeen

met wat nu aangeboden wordt. Hoe is de minister belast met GMN erachter gekomen

dat dit bedrijf deze diensten aan kan bieden?

11. Zoals bekend is in 2016 de landsverordening Financieel Beheer uitgevaardigd waarin

onder andere staat dat de vereiste goedkeuring door de minister van Financiën en de

noodzaak van ‘landsbelang’ duidelijk moet zijn aangegeven, voordat een verzoek tot

machtiging om een verplichting aan te gaan wordt ingediend dat afwijkt van de

vastgestelde te hanteren aanbestedingsregeling.

a. Wij vragen u om ons de aanvraag te doen toekomen die is ingediend bij de

Afdeling Toezicht Financiën van het ministerie van Financiën m.b.t. deze

afwijking van de openbare aanbestedingsprocedure.

b. Wij vragen u voor het advies van de afdeling Toezicht Financiën aan de Minister

van Financiën omtrent het ingediende verzoek voor Texperience.

c. Tevens verzoeken wij u ons te overhandigen, de goedkeuring van de minister

van Financiën met betrekking tot bovengenoemd verzoek waarbij over mocht

gaan tot een verplichting waarbij uit landsbelang af is geweken van de vastlegde

regeling.

Hoogachtend,

Marilyn Moses, MD

Fractie Movementu Progresivo in de Staten