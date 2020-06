Notisia di polis di djaluna 8 di yüni te ku djárason 10 di yüni 2020 /Politieberichten van maandag 8 juni tot en met woensdag 10 juni 2020

Notisia di polis di djaluna 8 di yüni te ku djárason 10 di yüni 2020

Notisia di polis di djaluna 8 di yüni te ku djárason 10 di yüni 2020

Den oranan di mainta di djaluna 8 di yüni, a detené un hòmber di inisial R.M.W.E. di 54 aña di edat en konekshon ku ladronisia.



Riba djaluna 8 di yüni a drenta keho di destrukshon i intento di ladronisia di un outo di marka Suzuki, modèl Vitara, ku tabata stashoná na un kas situá na Kaminda Lagun. Entre djadumingu 7 di yüni, alrededor di 7 or di anochi i djaluna 8 di yüni, alrededor di 10.15 or di mainta, deskonosínan a destruí e winshil i e bentana na parti di shofùr i tambe a kòrta e wayanan di start. Tambe nan a bai ku e logo e di e outo. Loke ta remarkabel ta ku entre djadumingu 7 di yüni i djamars 9 di yüni tambe a kòrta wayanan i destruí e ‘starter’ di un Suzuku Vitara ku tabata stashoná na un kas situá na Kaya Hobo. Ta investigando e kasonan.



Den oranan trempan di anochi di djamars 9 di yüni, reshèrshi a tene un entrada hudisial na un kas situá den Bario Mexico. Aki a bin topa ku i a konfiská alrededor di 30 mata di mariwana. Tambe a detené un hòmber di inisial M.R. di 50 aña di edat. Investigashon ta andando.

Alrededor i 10 or di anochi di djamars 9 di yüni, sentral di polis a risibí notifikashon ku un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. Shofùr di e skuter tabatin un pia kibra i e pasahero, un mucha di 5 aña tabata keha di doló di kabes, a konsekuensia di e aksidente. Ambulans a transportá ámbos pa hospital pa tratamentu médiko. Shofùr di e outo no a sufri ningun leshon.



Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 8 juni tot en met woensdag 10 juni 2020

In de ochtend van maandag 8 juni werd een man met initialen R.M.W.E. van 54 jaar aangehouden wegens diefstal.

Op maandag 8 juni werd aangifte gedaan van vernieling en poging diefstal van een auto van het merk Suzuki, model Vitara. De auto stond bij een woning aan de Kaminda Lagun geparkeerd. Tussen zondag 7 juni, omstreeks 19.00 uur en maandag 8 juni, omstreeks 10.15 uur hebben onbekenden zowel de voorruit als het ruit aan de bestuurderskant vernield. Vervolgens zijn de bedradingen doorgeknipt. Ook het logo van de auto hebben de daders meegenomen.

Opmerkelijk is dat in dezelfde tijdsperiode, tussen zondag 7 juni en dinsdag 9 juni, ook de bedradingen en de starter van een andere Suzuki Vitara zijn doorgeknipt en vernield. De auto stond voor een woning aan de Kaya Hobo geparkeerd.

Beide zaken worden onderzocht.

In de vroege avonduren van dinsdag 9 juni, werd door de recherche een huiszoeking gedaan in een woning in Bario Mexico. Hier trof men ongeveer 30 marihuana-plantjes aan die in beslag zijn genomen. Ook is een man met initialen M.R. van 50 jaar aangehouden. De zaak is in onderzoek.

Omstreeks 22.00 uur op dinsdag 9 juni kreeg de politiecentrale melding dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden tussen een scooter en een auto op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder van de scooter had een gebroken been en de 5-jarige bijrijder klaagde over hoofdpijn. Beiden werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de auto had geen letsel opgelopen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.