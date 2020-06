Wardakosta ta kontinuá ku patruyanan di kontrol / Controlepatrouilles van de Kustwacht worden voortgezet

Wardakosta ta kontinuá ku patruyanan di kontrol

Wardakosta a risibí diferente notifikashon di usarionan di laman ku tin seadoo i botonan ku ta

kore na un manera iresponsabel. Abase di e notifikashonnan Wardakosta ta ehersé patruyanan

pa hasi kontrol na e lamanan mas frekuentá. A hasi e patruyanan di kontrol na e parti pariba i

pabou di Kòrsou na e bichnan i laman mas bishitá pa hendenan lokal.

E patruyanan pa kontrolá ta ser realisá konhuntamente ku ‘havenveiligsheidsinspectie’, Kuerpo

Polisial di Kòrsou i Duana. E outoridatnan a kontrolá diferente boto i seadoo riba nan

dokumentonan balido pa nabegá, medidanan di COVID-19 i nan komportashon riba laman

(vaargedrag). Durante e kontrolnan ku a ehersé a duna diferente atvertensha i a konsientisá

personanan di nan komportashon. Durante e siguiente kontrolnan ku lo ser ehekutá

Wardakosta lo bai kontrolá mas severo i lo duna but na momento ku un persona no tene su

mes na e leinan vigente. Den kaso ku ta nesesario lo pone beslag riba e boto òf seadoo.

Wardakosta ta pidi tur persona pa mantené nan mes na regla i soru pabo tin bo dokumentonan

di nabegashon huntu kubo, tene kuenta ku e medidanan di COVID-19 manera social distancing

i tene kuenta ku aglomerashon di mas ku 25 persona no ta permití na bordo. Botonan mester

tene nan mes na e kantidat di persona na bordo manera stipulá riba nan papelnan di

nabegashon (scheepsdocumenten).

Wardakosta ta avisá doñonan di boto pa hasi mantenshon regular na nan botonan. Pa propio

seguridat na bordo mester tin: sufisiente chaleko di salbabida, un flèshlait ku bateria i un pitu,

un EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga kandela, VHF radio òf un sellular kargá. Evita e

chèns di un aksidente òf situashon peligroso riba laman kubo boto òf seadoo. Den kaso kubo

mester di yudansa bo por yama Wardakosta riba 913 òf VHF radio 16. Gosa di laman i bichnan

na un manera seif.

Controlepatrouilles van de Kustwacht worden voortgezet

De Kustwacht voert naar aanleiding van een aantal meldingen van burgers van gevaarlijk

vaargedrag van ‘seadoo’s’ (waterscooters) en andere vaartuigen op zee de komende tijd

gerichte controlepatrouilles uit. Het kustwachtteam is de afgelopen weken bij de meest

bezochte baaien en stranden aan zowel het oosten als het westen van het eiland geweest en

heeft daar controles uitgevoerd.

De controlepatrouilles worden in samenwerking met de havenveiligheidsinspectie, korps politie

curaçao en douane uitgevoerd. De autoriteiten hebben veel boten en ‘seadoo’s op aanwezige

geldige scheepsdocumenten, COVID-19 maatregelen en rij- en vaargedrag bij stranden en

baaien gecontroleerd. De afgelopen periode is de Kustwacht coulant geweest en hebben de

personen bij overtreding veelal slechts een waarschuwing gekregen. Daarbij hebben de

kustwachters de personen bewust gemaakt waaraan ze zich volgens de wet moeten houden.

Bij de volgende controles gaat de Kustwacht strenger controleren en ook boetes geven. In het

ergste geval wordt uw vaartuig in beslag genomen. Houdt u aan de regels en zorg dat u uw

scheepsdocumenten bij u heeft, houdt u aan de COVID-19 maatregelen zoals social distancing

en geen samenscholing van meer dan 25 personen aan boord van vaartuigen. Vaartuigen

dienen zich te allen tijde te houden aan het aantal personen aan boord zoals aangegeven in

hun scheepsdocumenten.

De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg dat u

genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten, zaklantaarn,

EHBO kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio of opgeladen mobiele telefoon. Voorkom

pech onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het geval u hulp nodig heeft

kunt u met de Kustwacht bellen op het nummer 913. De Kustwacht wenst u een fijne en veilige

reis.