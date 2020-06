50 KURSISTA TA FINALISÁ PROMÉ FASE DI PROYEKTO AGRIKULTURA MODÈRNO ÉKSITOSAMENTE

Willemstad, 11 di yüni 2020 – Un grupo di 50 kursista eksitosamente a finalisá e promé fase di e kurso di agrikultura modèrno ‘Hydroponics Level I and II’, ofresé pa IPE (Institute for Professional Excellence). Djaweps 11 di yüni, durante un seremonia ofishal, representantenan di IPE huntu ku Minister Camelia-Römer i Minister Jesus-Leito, a otorgá e kursistanan nan sertifikado di University of the West Indies. Tambe nan lo risibí guía pa aspektonan manera lanta nan mes negoshi i bini na remarke pa finansiamentu i tereno. Den e siguiente fase 75 kursista lo partisipá na e kurso di hidroponia.

“Kontribuí na rekapasitashon di e forsa laboral di Kòrsou”. Esaki tabata e motivashon tras di inisio di IPE na 2016, segun direktor di Bureau Telecommunicatie en Post Franklin Sluis durante e seremonia ofishal djaweps atardi. IPE ta kargá pa Bureau Telecommunicatie en Post, Aqualectra, SOAB i CHATA, i tin komo mishon pa ofresé kurso i training ku por prepará gruponan grandi den nos komunidat pa e trabounan práktiko ku ta presentando nan mes den futuro. “Den inisio, durante nos buskeda pa sektornan ku realmente por a kontribuí na nos komunidat, e motibu mas fuerte pa e konvikshon a sali for di un rapòrt di India, den kua tabata enfatisá ku e úniko sektor ku realmente por jumpstart un ekonomía ta e sektor di agrikultura.”, Franklin Sluis a splika. Durante su spich Neysa Isenia, representando sosio Aqualectra, ta sekundá e importansia di e proyekto pa bienestar general di país. “Komo país, komo kompania i komo hende nos mester sali for di nos zona di komfortabilidat. Un quote di Babe Ruth ta afirmá esaki. E homerunnan di ayera, lo no gana e weganan di mañan. Ta pesei komo Aqualectra nos ta orguyoso di ta partísipe na e proyekto. Danki pa boso kontribushon na nos país, danki pa ta vishonario i danki pa kompronde ku tin mas homerun pa dal.”, Neysa Isenia a konluí den su mensahe na e kursistanan.

Kurso di Hidroponia

Den luna di mei, instituto IPE a lansa e kurso ‘Hydroponics Level I and II’ enfoká riba e materia hidroponia. E kurso grátis tabata konsistí di un parti teorétiko ofresé den kolaborashon estrecho ku e fakultat di ‘Food and Agriculture’ di ‘University of the West Indies’ (UWI) situá na Trinidad & Tobago. E parti teorétiko tabata guiá pa dekano, profesor i dosente eksperto di UWI, ku a duna lès den materia relatá na; desaroyonan modèrno den agrikultura; kultivá kosecha pa medio di hidroponia den espasionan será; sistema i ekiponan modèrno pa elevá efisiensia i protehé plantashon; aspektonan relatá na maneho, finansia, i merkadeo; i hopi mas. Dor di e medidanan relatá na distansia sosial a konsekuensia di COVID-19, IPE a perkurá pa e parti teorétiko tuma lugá 4 dia den siman den forma virtual i interaktivo via e plataforma ‘Zoom’. E parti práktiko di e kurso ta kuminsa 15 di yüni i lo ta guiá pa señor Henny Barbolina di Nos Kunuku. Pa por a partisipá na e kurso, interesadonan mester a registrá via e wèpsait di IPE (www.ipe.org). 400 Persona a apliká pa por a partisipá. Sinembargo, e kantidat di persona ku por a partisipá na e promé kurso di ‘Hydroponics Level I and II’ tabata limitá na 50 persona, pues un komishon dediká na esaki a selektá 50 kursista segun kriterianan stipulá di antemano. Den e siguiente fase 75 kursista lo partisipá na e kurso di hidroponia.

Sosten di Ministerionan

Minister Zita Jesus-Leito di Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano huntu ku Minister Suzy Camelia-Rómer di Ministerio di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa ta komprometé pa sostené e proyekto di Agrikultura Modèrno, i ta suprayá e importansia di preparashon pa e trabounan ku lo presentá den futuro i desaroyo inovativo i duradero den e sektor primario di agrikultura na Kòrsou. “Algun aña pasa nos a bai e lèsnan di Stephen Covey i segun e, un di e leinan mas importante ta The Law of the Land. E esensia di The Law of the Land ta ku kosnan importante ta tuma tempu, meskos ku ta tuma tempu pa un simia krese. Nos ta importá muchu mas tantu kuminda ku antes, mientras ku agrikultura originalmente tabata un di nos industrianan. Nos mester tin balor di nos origen. Si nos bai riba Lei di Tera, ta nétamente lokual mi ministerio ta responsabel p’é. Nos ta duna tera pa traha negoshi, tera pa traha kas i nos ta duna tera pa hasi agrikultura tambe.”, Minister Jesus-Leito a splika. Minister Suzy Camelia-Römer tambe a felisitá e kursistanan i a enfatisá riba e importansia di agrikultura riba mehorashon di salubridat lokal. “Bosnan ta fruta di un maneho ku nos a hiba chiki chiki, ketu ketu, bou di tera. Delaster tempu, i awor aun mas dor di COVID, hende a bin ta kompronde e importansia di agrikultura. Ku agrikultura nos tin mas seguridat ku e kuminda ku bo ta kome ta limpi, salú, ku vitamina. Huntu ku nos diferente kolegeganan nos lo keda desaroyá e vishon pa nos tin kuminda sufisiente i sigur. Komo isla bo mester por produsí bo kuminda bo mes. Pa nos sobrebibensia, agrikultura, kria di bestia i peska ta importante”, segun Minister Camelia-Römer.

IPE: PREPARANDO PA TRABOUNAN DI FUTURO

IPE tin komo mishon pa ofresé kurso i training ku por prepará gruponan grandi den nos komunidat pa e trabounan práktiko ku ta presentando nan mes den futuro. IPE ta kargá pa Bureau Telecommunicatie en Post, Aqualectra, SOAB i CHATA. Banda di agrikultura modèrno, IPE ta enfoká tambe riba preparashon pa trabounan práktiko di futuro ku lo ta nesesario den e area di téknologia, IT i energia duradero. Pa medio di wèpsait http://www.ipe.org lo informá tokante oportunidatnan ku lo sigui ofresé.