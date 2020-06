CRU NOBO: MAS TANTU HENDE PRODUKTIVO NA TRABOU I KOSTO PAGABEL

Willemstad 13 di yuni 2020- For di inisio di e proseso pa yega na e organisashon di Curaçao Refinery Utilities (CRU) nobo pa despues di 30 di yuni, a pone komo punto di salida ku tur trahadó ku keda empleá mester ta produktivo i ku e kostonan di e operashon (inkluso personal) mester keda karga na un forma sostenibel dor di Refineria di Kòrsou (RdK). Abase di e punto di salida aki a traha riba e diseño die organisashon di CRU. A envolví for di inisio sindikatonan den e proseso, pa netamente por kana un kaminda responsabel i transaparente. Lamentablemente no ta tur empleado ku aktualmente ta empleá pa CRU por keda empleá na un forma produktivo pa por operá e fasilisadatnan petrolero komo terminal, garantisá suminstro di produkto pa Curoil i preservá e fasilidatnan. E proseso ta unu doloroso, prinsipalmente pasombra mester despedí di un kantidat di bon prefeshonal ku ta operá e fasilidatnan petrolero.

CRU nunka tabatin e intenshon di operá e instalashonnan komo un refineria. Sinembargo, na yanuari 2020 a disidi di tuma tur èks-trahado di Refineria Isla den servisio, apesar di e gastunan haltu, pa asina sigurá nan disponibilidat pa grupo Klesch ora nan tuma over. Pa e propósito aki, no a deskriminá ningun kupo di trabou i komo konsekuensia no tur e empleadonan realmente tabatin trabou pa traha pues no a fokus riba e produktividat di e trahadonan.

Aktualmente CRU ta pagando alrededor di 7 mion florin pa luna, te ku fin di e luna aki. RdK for di inisio a indika ku no tin fondo inagotabel. Entretantu e potenshal operado a indiká di no ta keda kla pa finalisá e akuerdo di operashon di mas aña pa fin di luna aki. No ta un sekreto ku COVID-19 a asotá mundu, industria petrolero i tambe Kòrsou. Pa e motibu aki RdK, for di luna di yuli, mester perkurá pa krea entrada i baha gastu inkluso gastu di personal pa por sigui dilanti ku e fasilidatnan petrolero.

Pa oumentá entrada RdK ta konkretisando Bullenbaai i Emmastad komo sentro pa almasenahe. Den baha gastu a inventarisá gastunan inkluso personal. CRU su ingresonan proyektá lo po kubri gastunan di personal, pero lo no ta e montante ku tabata gasta mensual.

Riba 30 di yuni benidero, e kontrakt laboral di kada un di e empleadonan lo terminá. CRU lo bai ofresé empleo na entre 400 pa 500 trahado ku lo ta produktivo pa e trabounan ku tin i ku ke sigui e reto nobo bou di un balansa finansiero sostenibel. Pues mayoria trahadó lo keda ku por lo menos empleo part-time (50% of mas). E salarionan di e trahadonan ku tabata traha pa Isla i ku CRU a tuma over tabata haltu i asta trahando part-time, hopi hende lo kobra mas ku promedio na Korsou.

E proseso pa yega na e personal pa CRU despues di 30 di yuni ta unu ku a keda deliñea di adelanta. Huntu ku representantenan di sindikatonan PWFC, APRI i STK a definí e organogram nobo a base di e trabounan ku realmente tin pa ehersé i supsekuentemente e funshonnan (stulnan) ku tin den e organisashon. Pa por duna mas tantu hende trabou a wak kon mas tantu posibel, kaminda tin e posibilidat, pa laga mas ku un hende okupá mesun funshon ( deel tijd arbeid.)

Tambe a wak te kon leu por krea funshonnan nobo dor laga trahadonan di CRU mes hasi e.o. trabounan ku terser tabata hasi den refineria.

Awor si, mas ku nunka, ta fokus riba produktividat di e persona. Pues, lo bai selektá e empleado ku realmente ta bai traha i kontribuí na e tareanan nesesario. Lo bai selektá empleadonan a base di edat di penshun, te kon leu un persona ta kapas di ehersé e trabou nobo, su evaluashon di prestashon, situashon sosial individual i gastunan. Abase di esaki mester definí e lista di nòmber di e trahadonan ku ta keda ofrese un oferta pa laborá den e CRU.

RdK bou di ningun sirkustansha por hustifiká mas na komunidat ku ta paga hende un salario pa trabounan no-produktivo. Ku hopi empatia mester rekonosé e dolor di pèrdida di empleo, pero di otro banda no ta hustu tampoko pa esnan ku si lo keda empleá ku nan ta laborá i ta produktivo mientras ku otro ta risibí pago sin ku nan ta produktivo. E trabou ku tin, lo parti entre koleganan ku tambe por kontribuí.

-FIN-