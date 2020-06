Keho kontra kuerpo polisial no ta kuadra ku bèrdat segun investigashon / Klacht tegen het Korps politie blijkt na onderzoek niet gegrond

Keho kontra kuerpo polisial no ta kuadra ku bèrdat segun investigashon



Riba 2 di yüni tras di lomba a drenta un keho kontra KPCN. Segun e demandante ta polis a dal den dje pone ku e la pèrdè kontrol riba su stür i kai. Esaki a sosodé den e mardugá di 30 pa 31 di mei 2020.

Despues di a entregá keho na KPCN, e hòmber a bai konta su storia na un emisora di radio konosí aki na Boneiru. Esaki a trese un kantidat di reakshon negativo den direkshon di KPCN despues di e transmishon aki.

Maneho di Kuerpo, manera ta e kustumber ora ta trata di un keho, a inisiá un investigashon interno. A investigá tantu e prosèsferbalnan komo e deklarashonnan di e agentenan enbolbí rigurosamente. For di esakinan por a dedusí ku no por papia di un aksidente entre e outo di polis i e bròmer. E imágennan di kámara tambe ta mustra ku e outo di polis no a mishi ku e bròmer. Hefe di Kuerpo a splika e demandante e resultado di e investigashon den un kombersashon personal.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta lamentá ku a distribuí notisia inkorekto. Polis a atendé teniendo kuenta ku tur instrukshon i leinan i na ningun momentu a trese bida di e demandante den peliger.

“Nos koleganan semper mester atendé konforme lei, i ta duna deklarashon tokante esaki pa kada situashon. Ta tuma keho kontra di nos kuerpo òf nos koleganan hopi na serio”, segun hefe di kuerpo J. Rosales.

Klacht tegen het Korps politie blijkt na onderzoek niet gegrond

Op dinsdag 2 juni jl. is er een klacht ingediend tegen de KPCN. Volgens de aanklager zou een politievoertuig hem hebben aangereden op zijn brommer waardoor hij de macht over het stuur verloor en ten val kwam. Dit is gebeurd in de nachtelijke uren van 30 op 31 mei 2020.

Na het indienen van de klacht bij de KPCN is de man zijn verhaal gaan doen bij een bekend radiostation op Bonaire. Er kwamen veel negatieve reacties richting de KPCN naar aanleiding van deze uitzending.

De korpsleiding heeft, zoals gebruikelijk na een klacht, een intern onderzoek opgesteld. De opgemaakte processen-verbaal zijn uitvoerig onderzocht evenals de verklaringen van de verbalisanten. Daaruit is op te maken dat er geen sprake is geweest van een aanrijding. Ook tonen de beelden van uitgelezen camera’s aan dat het politievoertuig de scooter niet heeft geraakt. De korpschef heeft de uitslag van het onderzoek in een persoonlijk gesprek toegelicht en besproken.

Het Korps Politie Caribisch Nederland betreurt het zeer dat er onjuiste berichten zijn verspreid. De politie heeft binnen alle instructies en wetten gehandeld en heeft op geen enkel moment het leven van deze bestuurder in gevaar gebracht.

“Onze collega’s moeten altijd handelen overeenkomstig de in de wet vastgestelde geweldsinstructie en leggen daar per geval verantwoording over af. Klachten tegen ons korps of onze collega’s worden zeer serieus behandeld en onderzocht”, aldus korpschef J. Rosales.