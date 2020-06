Desaparishon di Miranda Selberie

Polis na Kerkrade, Hulanda, ta investigando desaparishon di Miranda Selberie di 20 aña. For di djaweps, 18 di yüni 2020 alrededor di 19.15 no tabata tin kontakto mas ku n’e. Ultimo ku a tende di dje tabata den e bario Rolduckerveld na Kerkrade.E tabata tin un shimis kolorido bistí. E tin un piercing den su nanishi i un tatuahe na su pòls robes ku ta simbolisá un flor i e nòmber ‘Vicky’. Polis ta en buska di famia, amigunan òf otro personanan ku por suministrá informashon tokante su paradero. No ta ekskluí ku e por ta den kompania di un amigu òf un konosí. Por tuma kontakto ku polis na Kerkrade pa suministrá informashon.

Kerkrade, Eygelshoven, Op de Bossen, vermissing Miranda Selberie:

De politie onderzoekt momenteel de vermissing van de 20 jarige Miranda Selberie.

Sinds donderdag, 18 juni 2020 omstreeks 19:15 uur geen contact meer met haar.

Het laatste contact met haar was in de wijk Rolduckerveld te Kerkrade.

Met betrekking tot haar kleding is niet uit te sluiten dat zij is gekleed in een meerkleurig jurkje met motiefjes.

Zij heeft een neuspiercing en een tatoeage aan haar linker pols, voorstellende een bloem en de naam “Vicky”.

De politie is op zoek naar vrienden, kennissen of andere personen die informatie kunnen verschaffen over haar verblijfplaats.

Niet uit te sluiten is dat zij in gezelschap is van een kennis of vriend.

Indien u informatie kunt en wilt delen, neem dan contact op met de politie, 0900-8844 onder vermelding van het registratienummer 2020094906.

Als u belt vraag dan naar de operationeel coordinator van het basisteam Kerkrade, stuur een mail naar opsporing.kerkrade@politie.nl of via messenger fb-pagina Jo Spitz.

Namens het basisteam Kerkrade, JS1309