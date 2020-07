Médiko Merikano ku komunidat di Kòrsou na pechu ta hasi bunita gesto / Betrokken Amerikaanse arts doet mooi gebaar

FullSizeRender

Médiko Merikano ku komunidat di Kòrsou na pechu ta hasi bunita gesto

Willemstad 9 di yüli 2020 – Luna pasá Curaçao Medical Center (CMC) a risibí dos grupo di médiko Merikano

ku a bin ku e propósito pa duna asistensia na Kòrsou si’akaso surgi un brote relatá na COVID-19, p’asina

CMC por sigui sigurá kuido médiko na tur otro pashènt mas normal ku ta posibel. Mientras ku no tin brote,

e tim di spesialista ta sostené e diferente departamentunan na Curaçao Medical Center a base di nan

ekspertisio. Den e periodo kòrtiku ku e tim ta na Kòrsou, ya por a nota ku nan tin komunidat di Kòrsou na

pechu. CMC ta kompartí un di e eksperensianan kaminda un médiko Merikano a hasi un bunita gesto na

un miembro di nos komunidat.

Den nan tempu liber, e spesialistanan Merikano ta eksplorá Kòrsou i ta serando amistades ku

kurasoleñonan ku nan ta drenta den kontakto ku né. CMC a tuma nota di un bunita gesto ku un di e

spesialistanan a hasi pa un yu di Kòrsou resientemente. E spesialista, Dr. Winston Thomas, a konosé un

persona na kual e a disidí di hasi un gesto di su kurason. E dòkter i su kolega mester a hasi uso di taksi pa

bai diferente sita, i asina a drenta den kontakto ku un taksista ku a duna nan asina bon trato ku nan a

kuminsa hasi uso di e taksista su servisionan regularmente. Den e interakshonnan ku a sigui dòkter

Winston a haña un bista di e efékto ku e pandemia tin riba ekonomia di Kòrsou i spesífikamente kiko e

periodo aki a nifiká pa diferente hende na Kòrsou finansieramente. Entre otro e taksista no por a mantené

su vehíkulo mas i tabata fia un outo pa por keda duna servisio di taksi. A krese e sintimente seka e dòkter

pa hasi un gesto pa e kurasoleño aki por mehorá su situashon, i asina e la disidí pa kumpra un vehíkulo pa

e taksista por sigui mantené su famia. CMC ta sumamente kontentu ku e tipo di dòkternan humilde ku a

bini Kòrsou, ku no solamente ta ofresiendo sosten médiko, pero alabes tin bienestar di komunidat di

Kòrsou na pechu durante e periodo ku nan ta permanesé den nos país.

Video den anekso: E spesialista, Dr. Winston Thomas, a konosé un persona na kual e a disidí di hasi un gesto di su

kurason. Den e video Dr. Winston, un dokter hopi humilde, ta konta di e gesto di un vehíkulo.

Betrokken Amerikaanse arts doet mooi gebaar

Willemstad 9 juli 2020 – Afgelopen maand werden twee groepen Amerikaanse medici bij het Curaçao

Medical Center (CMC) verwelkomd. De medici zijn inlandig met als doel ondersteuning te bieden aan

Curaçao mocht er een COVID-19 uitbraak plaatsvinden, zodat het CMC zo normaal mogelijk haar reguliere

zorg aan patiënten kan voortzetten. Zolang er geen sprake is van een uitbraak bieden de specialisten

ondersteuning aan de diverse afdelingen in het ziekenhuis naar gelang van hun specialisme. In de korte

periode waarin het team zich op Curaçao bevindt heeft het CMC al waargenomen dat Curaçao hen op het

hart ligt. CMC deelt daarom één van de ervaringen waarbij een Amerikaanse arts een mooi gebaar deed

voor een persoon in onze lokale gemeenschap.

In hun vrije tijd gaan de Amerikaanse specialisten wel eens op pad en sluiten zij vriendschappen met

Curaçaoenaars waar ze mee in contact komen. CMC vernam hoe één van deze specialisten recentelijk een

mooi gebaar deed voor een Curaçaoenaar. De desbetreffende dokter en zijn collega hadden vervoer nodig

om naar hun diverse afspraken te kunnen gaan en kwamen zodoende in contact met een taxi chauffeur die

zo’n geweldige service verleend had dat ze diens service met regelmaat begonnen te gebruiken. In de

interactie die hierop volgde heeft de arts een beter inzicht kunnen krijgen met betrekking tot het effect dat

de pandemie op de Curaçaose economie heeft gehad en met name wat deze periode financiëel heeft

betekent voor velen op het eiland. Zo ook op de situatie van de taxi chauffeur, die diens voertuig niet meer

kon veroorloven en dus een auto leende om zo nog steeds service te kunnen verlenen. Hierop groeide een

gevoel bij de arts om iets te doen aan de situatie van deze serviceverlener en besloot hij de chauffeur een

auto kado te doen zodat die haar familie kon blijven onderhouden. Het doet CMC een genoegen dat dit

soort betrokken artsen naar Curaçao zijn gekomen, die naast het feit dat zij medische ondersteuning

bieden ook oog hebben voor het welzijn van de Curaçaose bevolking gedurende hun tijd op ons eiland.

Video in de bijlage: De specialist Dr. Winston Thomas leert een lokale taxi chauffeur kennen en besluit een

mooi gebaar te doen. In de video vertelt de betrokken arts over de auto die hij een lokale taxichauffeur

kado deed.