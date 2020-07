Kustwacht blijft intensief op zee patrouilleren

Nu de COVID-19 maatregelen op de eilanden versoepelen is nog meer waakzaamheid vereist.

Zuid-Amerika is een van de grootste brandhaard op dit moment en alleen al in Venezuela

komen er vele honderden COVID-19 besmettingen per dag bij. Voor de Kustwacht is dit

aanleiding om de grenzen van de ABC-eilanden intensief te blijven bewaken. De Kustwacht is

alert en gebruikt al haar eenheden en sensoren om illegale praktijken op zee op te sporen.

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de Defensie eenheden op het water en op het land. De

intensieve kustbewaking is met name gericht op illegaal maritiem transport van goederen en

personen die illegaal de eilanden proberen te bereiken. Naast een crimineel risico, vormt dit ook

een COVID-19 risico voor onze eilanden.

De Kustwacht handhaaft de wetten en blijft, ondersteund door Defensie, personen die illegaal

toegang willen verkrijgen tot Aruba, Curaçao en Bonaire aanhouden. Bij aanhouding worden alle

personen en eventuele illegale goederen aan het politiekorps overgedragen voor verder onderzoek

en afhandeling. Om onze territoriale wateren en kustlijn optimaal te kunnen bewaken verzoeken we

ook uw hulp. U kunt als alerte burger de Kustwacht informeren bij het waarnemen van verdachte

situaties op zee. De Kustwacht is dag en nacht bereikbaar via het nummer 913. Samen met u

kunnen we de zee en de wateren rondom het eiland beschermen.

10 di yüli 2020

Komunikado Wardakosta di Karibe Hulandes

Wardakosta lo keda patruyá intensivamente riba laman

Awor ku e medidanan di COVID-19 ta ser de-eskalá riba Aruba, Bonairu i Kòrsou mester keda

alerta. Na e momentunan aki Sur Amerika ta un di e fuentenan di mas grandi di e vírùs di corona i

na Venezuela tur dia e kantidat di personanan infektá ku COVID-19 ta subi. Esaki ta un motibu pa

Wardakosta siguí mónitòr i vigilá e fronteranan di Aruba, Bonairu i Kòrsou. E intensifikashon di e

patruyanan ta prinsipalmente pa kontrolá e tráfikashon ilegal di merkansia i personanan ku ta hasi

intento pa yega e islanan ilegal ku entre otro droga, munishon i ku rísiko ku e personanan por ta

infektá ku e vírùs di COVID-19. Wardakosta ta pone tur su unidatnan disponibel pa asina garantisá

seguridat den e awanan teritorial di Aruba, Kòrsou i Boneiru. E patruyanan ta ser ehersé

konhuntamente ku unidatnan di Defensa riba laman i riba tera.

Wardakosta ta keda apliká ley i detenshonnan na momentu ku personanan indokumentá purba

drenta e islanan di forma ilegal. Tur e persona i kontrabanda lo ser entregá na polis pa hasi mas

investigashon. Abo komo suidadano alerta tambe por yuda Wardakosta. Na momento kubo mira

algu sospechoso riba laman òf na kosta, bo por informá Wardakosta riba e number 913. E number

akí ta alkansabel di dia i anochi. Huntu nos por protehá e laman i e awanan di nos isla.

10 de julio 2020

Comunicado de prensa Guardacosta del Caribe

Guardacosta continuará con sus patrullas intensivas en el mar

Ahora que las medidas de COVID-19 están disminuyendo en las islas, se requiere aún más

vigilancia. Suramérica es una de las fuente mayores del virus en este momento en el mundo. Solo

en Venezuela se agregan muchos cientos de infecciones por COVID-19 todos los días. Esta es una

razón por la cual la Guardacosta continuará monitoreando de cerca las fronteras de Aruba, Bonaire

y Curazao. La Guardacosta continuará patrullando intensivamente para asegurar la frontera

marítima de Aruba, Bonaire y Curazao. La Guardacosta seguirá cumpliendo con los leyes y

detenciones de las personas que desean obtener acceso ilegal a las islas. Las patrullas se

efectuarán con las unidades de Guardacosta y con la cooperación de la Defensa en el Caribe en la

tierra y en el mar. En el momento del arresto, todas las personas indocumentadas y cualquier

mercancía ilegal van a ser entregados a la policía para hacer los investigaciones y procedimientos

necesarios.

La Guardacosta está alerta y usará todas sus unidades y sensores para detectar prácticas ilegales

en el mar. También solicitamos ayuda de los ciudadanos. Si usted como ciudadano alerta ve una

práctica sospechosa en el mar, informe de inmediato al Guardacosta en el número 913, que está

disponible día y noche. Junto con usted podemos proteger el mar y las aguas que rodean a las

islas.