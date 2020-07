Kamer debatteert over Europa en pensioenen

De Tweede Kamer gaat op dinsdag 14 juli in debat over het pensioenakkoord en de Europese top van 17 en 18 juli. De vergaderingen vinden plaats tijdens het zomerreces. U kunt de debatten live volgen via deze website.

Europese top

De Kamerleden spreken vanaf 10.15 uur over de Nederlandse inzet tijdens de Europese Raad die op 17 en 18 juli plaatsvindt in Brussel. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis dat de Europese regeringsleiders weer fysiek bijeenkomen. De extra top gaat over het Europees herstelfonds dat speciaal gericht is op de schade door de coronacrisis. Daarnaast staat de Europese begroting voor de jaren 2021-2027 op de agenda. Er wordt onder meer gesproken over de financiering, mogelijke hervormingen in de lidstaten en modernisering van de begroting.

Pensioenakkoord

Vanaf 15.30 uur gaan de Kamerleden in debat over de uitwerking van het pensioenakkoord. Op 5 juni 2019 presenteerden het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties de hoofdlijnen van het akkoord. In het afgelopen jaar zijn de afspraken verder uitgewerkt en is de achterban van werknemers- en werkgeversorganisaties geraadpleegd. Het akkoord bestaat uit een totaalpakket van maatregelen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Volg het live

U kunt de plenaire debatten en de stemmingen over de ingediende moties live volgen via de livestream van deze site en de app DebatDirect. U kunt ook de stukken doornemen die bij de debatten horen. Na afloop kunt u de vergaderingen terugzien via DebatGemist. De debatten worden live ondertiteld.