Notisia di polis di djabièrnè 17 di yüli te ku djaluna 20 di yüli 2020 // Politieberichten van vrijdag 17 juli tot en met maandag 20 juli 2020

Notisia di polis di djabièrnè 17 di yüli te ku djaluna 20 di yüli 2020

riba 17 di yüli 2020 a drenta notifikashon di un kiebro for di un kas situá na Kaminda Lagun. Deskonosínan a kibra e hor di palu i a drenta den e kas. A bai ku entre otro un frishidèr, wasmashin, set di panchi, hamaka i magnetron.

Den mardugá di 17 pa 18 di yüli 2020 un outo a aksidentá kontra di un kura. For di e deklarashon por saka ku e shofùr di e outo a bai trata di pasa un otro outo i a pèrdè kontrol di e vehíkulo. E shofùr no tin reibeweis válido.

Riba djasabra 18 di yüli, entre 3or di mardugá pa 8 or di mainta a kibra drenta den un kas situá na Kaya libertador Simon Bolivar. E kiebro a tuma lugá tanten e doño tabata drumi den e kas. A bai ku entre otro 1 pòtmòni ku sèn efektivo i algun tarheta, un telefòn selular, 2 oloshi i un baki ku sèn efektivo aden.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 17 juli tot en met maandag 20 juli 2020

Op 17 juli 2020 is er melding gedaan van een inbraak uit een leegstaand huis aan de Kaminda Lagun. Onbekenden hebben hier de houten hor van de ruimte gebroken en zijn het huis ingegaan. Er is onder andere een koelkast, wasmachine, pannenset, hangmat en magnetron weggenomen.

In de nacht van 17 op 18 juli is omstreeks 4 uur in de nacht een personenauto tegen de afrastering van een woning aangereden. Uit de verklaring is gebleken dat de bestuurder een auto is gaan inhalen en macht over het stuur verloor waardoor er een ongeluk veroorzaakt werd. De bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Op zaterdag 18 juli is tussen 3 uur in de nacht en 8 uur in de ochtend ingebroken in een huis gelegen aan de Kaya Libertador Simon Bolivar. De inbreker(s)zijn vermoedelijk ingebroken op het moment dat de eigenaar aan het slapen was. De inbreker(s) hebben onder andere 1 portemonnee met contant geld en pasjes, een mobiele telefoon, 2 horloges en een kom met contant geld weggenomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.