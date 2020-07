Twee petities op dinsdag 17 mei

De Tweede Kamer neemt op dinsdag 17 mei twee petities in ontvangst. De ene gaat over professionalisering van de jeugdzorg en toezicht op jeugdhulporganisaties. De andere petitie vraagt aandacht voor het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach.

Toezicht op jeugdzorg

13.30-13.45 uur

De verwaarlozing en mishandeling van kinderen moet anders worden aangepakt. Daarvoor pleit de Werkgroep Veilig Opvoeden in een petitie voor de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De zeven verbetervoorstellen van de werkgroep moeten de jeugdzorg in Nederland professioneler maken en het toezicht op jeugdhulporganisaties verbeteren. Aanleiding voor de petitie is de dood van het 8-jarige meisje Sharleyne in juni 2015. Volgens deskundigen heeft de jeugdhulpverlening in deze zaak gefaald.

Conflict Nagorno-Karabach

13.45-14.00 uur

Het Nederland Azerbeidzjan Communicatie-Platform (NACP) vraagt met een petitie voor de commissie voor Buitenlandse Zaken aandacht voor het conflict in Nagorno-Karabach. Dit gebied ligt geografisch gezien in Azerbeidzjan, maar er wonen etnische Armeniërs die de regio zelf besturen. Daarom bestaan er veel spanningen tussen de buurlanden Armenië en Azerbeidzjan. Van 1988 tot 1994 voerden ze oorlog over Nagorno-Karabach, maar dat leidde niet tot een oplossing. Begin april 2016 laaiden de gevechten weer op en vielen er doden aan beide kanten.

