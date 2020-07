Dinsdag 21 juli 2020

Drs. Marilyn Alcala-Walle wordt al enige tijd bijgestaan door de advocaten Olga Henriquez-Kostrzewski,

Hubert “Bertie” Braam en Achim Henriquez. Er is een aangifte tegen Marilyn ingediend door een

medeburger. Naar aanleiding van de aangifte is Marilyn aangemerkt als verdachte en er is een onderzoek

gestart door het Openbaar Ministerie. Door deze bijzondere ontwikkeling heeft Marilyn, zoals het een

goed en integer persoon betaamt, haar ontslag als Minister ingediend.

Vandaag heeft het Openbaar Ministerie middels de gemachtigden geïnformeerd dat er besloten is tot

vervolging van Marilyn. Waar Marilyn exact voor vervolgd zal worden, is nog niet bekend. Dit

onaangenaam verassend nieuws kwam op een moment van veel politiek trammelant. In alles dat zich in

de afgelopen tijd heeft afgespeeld, is er helaas geen enkele vorm van steun gekomen van de partij PAR

voor Marilyn. Niet eens een telefoontje om te kijken hoe het met haar gaat. Echter nu, vanwege de nieuw

ontstane impasse in het Parlement van Curacao, heeft de partij haar wel kunnen vinden om een beroep

te doen op haar om snel tot het Parlement te treden om een einde te maken aan deze impasse.

Na alles te hebben overwogen, met name ook gezien het feit dat Marilyn niemand heeft benadeeld en

ook niet zichzelf heeft bevoordeeld, en voorts steeds loyaal is geweest, zonder dat die loyaliteit is

gewaardeerd, zijn er twee harde beslissingen genomen vandaag. De eerste is dat Marilyn heeft bedankt

voor haar zetel in het Parlement van Curacao en de weg heeft vrijmaakt voor de partij PAR om iemand

anders te laten benoemen. De tweede beslissing is dat Marilyn met onmiddellijke ingang haar

betrokkenheid bij de politieke partij PAR heeft opgezegd. Kort gezegd wenst Marilyn niets meer te maken

te hebben met de politieke partij PAR.

Namens Marilyn wordt benadrukt dat voornoemde beslissingen niet het einde van haar politieke carrière

betekenen en ook niet betekenen dat zij zal stoppen met de gemeenschap te dienen buiten de politiek

om. In de komende tijd zal de energie worden gestopt in het afronden van de strafvervolging die kennelijk

door het Openbaar Ministerie zal worden geïnitieerd en het vinden van gerechtigdheid voor hetgeen

Marilyn is aangedaan.

Alle contact met de pers en derden zal tot nader order middels mr. Olga Henriquez-Kostrzewski

geschieden. Zij is bereikbaar middels haar mobiele nummer op +5999 516 4056. Gelieve aldus in geval van

vragen of interviews, zich te wenden tot mr. Henriquez-Kostrzewski.

Namens drs. Marilyn Alcala-Walle,

De gemachtigden:

Olga Henriquez-Kostrzewski

Hubert “Bertie” Braam

Achim Henriquez