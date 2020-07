Tene kuenta ku mal tempu den área di Karibe // Houd rekening met mogelijke slecht weer in het Caribisch gebied

Tene kuenta ku mal tempu den área di Karibe

Kralendijk – Tin bista riba dos disturbio ku por kousa mal tempu den área di Boneiru. Outoridatnan na Boneiru tin diariamente kontakto ku e institutonan di wer KNMI i National Hurricane Center.



Un di e disturbionan ta un ola tropikal ku ta kousando hopi awa seru i mal tempu den área di Cuba, Bahamas i sùit Florida i parti di laman Karibe. E otro disturbio ku tin na bista ta un depreshon ku ta formando den parti sentral di laman Atlántiko. E depreshon aki ku nòmber Gonzalo por drenta den nos área djadumingu i kousa hopi awa seru i bientu fuerte.

Mirando ku nos ta den temporada di orkan ta pidi un i tur pa tuma prekoushon. Pa evitá daño innesesario na kualke propiedat ta hasi un apelashon pa no laga nada ku ta los keda para den kura pa e no kousa destrukshon. Pa mas tep tokante medidanan di prekoushon ta pidi un i tur download e aplikashon Disaster Prep. Tambe por download e buki ku informashon i tep pa ta prepará pa temporada di orkan na https://bonairegov.com/sites/default/files/uploads/20180831%20-%20DEF%20Brochure%20Orkaanseizoen.pdf.

Houd rekening met mogelijke slecht weer in het Caribisch gebied

Kralendijk – Twee weersontwikkelingen in het Caribisch gebied worden in de gaten gehouden omdat zij voor slecht weer kunnen zorgen op Bonaire. Hiervoor zijn de autoriteiten op Bonaire dagelijks in contact met de weerinstituten KNMI en National Hurricane Center.

Een van die ontwikkelingen is een tropische bui die voor veel regen zorgt in de buurt van Cuba, Bahamas, Zuid Florida en in het Caribisch gebied. Een ander ontwikkeling is een depressie dat zich aan het vormen is in de Atlanische Oceaan. Deze depressie met de naam Gonzalo kan zondag Bonaire bereiken en zal dan voor veel regen en harde wind zorgen.

Omdat we nu midden in het orkaanseizoen zitten wordt een ieder gevraagd om voorzorgsmaatregelen te treffen. Om onnodige schade te voorkomen aan eigendommen wordt iedereen gevraagd om losliggende voorwerpen in de tuin op te ruimen. Voor meer tips en informatie kan men de app Disaster Prep downloaden. Ook het boekje met informatie en tips over voorbereidingen voor het orkaanseizoen kan men downloaden op https://bonairegov.com/sites/default/files/uploads/20180831%20-%20DEF%20Brochure%20Orkaanseizoen.pdf.