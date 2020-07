Kambio den entrega di petishon pa un deklarshon “Van Rechtswege toelating” i “Niet van Toepassing” / Wijziging betreffend indiening van aanvragen voor verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing

Kambio den entrega di petishon pa un deklarshon “Van Rechtswege toelating” i “Niet van Toepassing”

Servisio di Atmishon ta informá kambio pa ku entrega di petishon pa deklarashon “Van Rechtswege toelating” i “Niet van Toepassing”.

Personanan ku kier entregá un petishon pa deklarashon “van Rechtswege toelating i “Niet van Toepassing”, normalmente por a hasi esaki online via di e website www.immigrationcur.org.

Entrante promé (1) di ougùstùs 2020 no ta posibel mas pa entregá petishon pa e dos deklarashonnan aki via di e website www.immigrationcur.org. Petishon pa e 2 deklarashonan aki mester keda hasí via di e-mail intake@immigrationcur.org.

Pa hasi petishon pa deklarashon “van Rechtswege toelating” i “Niet van Toepassing” mester yena un formulario. E formularionan nesesario pa hasi e petishonnan aki ta optenibel riba e website di gobièrnu www.gobiernu.cw. Ora ta entregá e petishon mester tene kuenta ku lo siguiente:

Tur dokumentu mester ta di skèn i den formato pdf den un (1) e-mail so.

Mester kumpli ku e pago di leges & retributies.

E formulario di petishon mester keda yená elektronikamente i firmá pa e petishonario. Si dado kaso no por yen’é elektronikamente, preferibel yen’é den blòklèter ku pèn blou.

Den e mail na “subject” mester pone nòmber i fecha di nasementu di e petishonario.

Pa kada persona mester manda un mail separá. Den kaso di un famia, mester menshoná esaki den e e-mail. Pone nòmber di e “hoofdaanvrager”.

Pa e petishon ta kompleto mester añadí un kopia di tur dokumento konforme e lista di eksigensha korespondiente na e tipo di petishon.

Na momentu ku manda e petishon via di e-mail intake@immigrationcur.org, si e petishon ta kompleto, ta risibí un komprobante via di e-mail ku a tuma e petishon den tratamentu.

Personanan ku a entregá un petishon via di e website www.immigrationcur.org te promé (1) di ougùstus 2020 ta keda trata via di e sistema aki. E personanan aki no mester entregá un petishon nobo.

Otorgá título di residensia

Na momentu ku risibí e desishon ku e petishon a keda aprobá, mester traha un sita pa risibí e título. Pa esaki mester manda un e-mail na sita@immigrationcur.org. Den e e-mail mester menshoná:

Nòmber kompletu

Fecha di nasementu

Number di petishon

Number di telefòn

Ora ku ta tuma e título di residensia, mester trese e dokumentonan original ku a keda entregá via di e-mail.

Wijziging betreffend indiening van aanvragen voor verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing

De Toelatingsorganisatie informeert over wijziging voor wat betreft het indienen van aanvragen voor een verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing.

Personen die een aanvraag willen indienen voor een verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing, konden dit elektronisch indienen via de website www.immigrationcur.org.

Met ingang van 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om aanvragen voor deze verklaringen via de website www.immigrationcur.org in te dienen. Aanvragen voor deze twee verklaringen dienen via de e-mail intake@immigrationcur.org ingediend te worden.

Voor het indienen van een aanvraag voor een verklaring van Rechtswege toelating en Niet van Toepassing dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. De nodige aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de website van de overheid www.gobiernu.cw.

Bij het indienen van de aanvragen moet men rekening houden met de volgende vereisten:

Alle documenten moeten gescand zijn en in pdf formaat in één (1) e-mail.

De betaling van leges & retributies moet voldaan zijn.

Het aanvraagformulier dient elektronisch ingevuld te worden en ondertekend door de aanvrager. In het geval het niet elektronisch ingevuld kan worden, dient de aanvraag in blokletters met een blauwe pen ingevuld te worden.

Bij verzending dient in het onderwerp, de naam en geboortedatum van de aanvrager vermeld te worden.

Voor elk persoon dient een aparte e-mail gestuurd te worden. In het geval van een gezin, dient dit aangemeld te worden in het bericht. De naam van de hoofdaanvrager dient vermeld te worden.

Complete aanvragen dienen voorzien te zijn van een kopie van alle documenten conform de vereistenlijst behorende aan de aanvraag.

Bij het indienen van een aanvraag via de e-mail intake@immigrationcur.org, indien deze compleet is, ontvangt de aanvrager via e-mail een bewijs dat de aanvraag in behandeling is genomen.

Personen die een aanvraag via de website www.immigrationcur.org vóór 1 augustus 2020 hebben ingediend, zullen afgehandeld worden via dit systeem. Deze personen hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Uitreiken van een verblijfstitel

Bij het ontvangen van de inwilligend beslissing , dient er eeen afspraak gemaakt te worden. Voor een afspraak moet er een mail gestuurd te worden naar sita@immigrationcur.org. In het bericht dient vermeld te worden:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Aanvraagnummer

Telefoon nummer

Bij het ophalen van de verblijfstitel, dienen de originele documenten aangetoond te worden ter inzage.