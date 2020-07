Kamer debatteert over ontwikkelingen coronavirus

Op woensdag 12 augustus vindt er een algemeen overleg plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) keren hiervoor terug van het zomerreces. Het debat is live te volgen via deze website.

Minister De Jonge van VWS komt voor het debat naar de Kamer. De Kamerleden hebben hem verzocht om uiterlijk 10 augustus een brief te sturen met relevante informatie ter voorbereiding op het overleg. Daarnaast staan er op de agenda ook een aantal stukken die eerder naar de Kamer zijn gestuurd. Bekijk hier het volledige overzicht.

Live volgen

Het algemeen overleg is vanaf 13.00 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct. Het wordt gehouden in de Troelstrazaal.

Debatten in het reces

Tijdens een reces zijn er doorgaans geen vergaderingen in de Kamer. Toch blijven de Kamerleden de actualiteit volgen en is het altijd mogelijk om in het reces een debat te voeren, zoals in dit geval over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.