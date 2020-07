Notisia di polis di djaluna 27 di yüli  te ku djabièrnè 31 di yüli 2020 / Politieberichten van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020

Notisia di polis di djaluna 27 di yüli te ku djabièrnè 31 di yüli 2020

Djaluna 27 di yüli 2020 alrededor di 8.30or di anochi a drenta keho di un kiebro den un kas situá riba Kaya Grandi. E kiebro aki a tuma lugá entre 8.30 or di mainta i 4 or di atardi. Deskonosínan a bai ku entre otro un lèptòp, un oloshi i dos pòtmòni.

Djamars 28 di yüli alrededor di 4.30or di atardi a drenta notifikashon di un outo ku lo mester a bòltu na altura di E.E.G. bulevar. E shofùr ta duna di konosé ku e la pèrdè kontrol riba e stür i asina a bai bòltu. E shofùr tabata tin un kap chikí na altura di su wènkbrou i su kondishon ta stabil. A transportá e shofùr pa hospital pa trato médiko.

Den oranan di mardugá di djárason 29 pa djaweps 30 di yüli a drenta keho di un destrukshon di un bentana di outo na altura di Kaya Kariñoso. Aki deskonosínan lo mester a destruí e bentana dilanti di un outo . e kaso ta bou di investigashon.

Den oranan di mainta di djaweps 30 di yüli a deten’é un hòmber di inisialnan J.H.B. di 36 aña di edat relashoná ku malversashon na trabou i estafa. E investigashon ta andando.

Riba djaweps 30 di yüli a detené un hòmber di inisialnan R.F.E di 36 aña di edat relashoná ku menasa i destrukshon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020

Op maandag 27 juli 2020 is omstreeks 20.30 aangifte gedaan van inbraak in een woning gelegen aan de Kaya Grandi. De inbraak heeft vermoedelijk tussen 8.30 en 16.00 uur plaatsgenomen. Onbekenden hebben hier onder andere een laptop, een polshorloge en twee portemonnees weggenomen.

Op dinsdag 28 juli 2020 is omstreeks 16.30 uur een melding gedaan van een auto die ter hoogte van de E.E.G Boulevar over de kop is gegaan. De bestuurder geeft aan controle over het stuur te hebben verloren en op die manier over de kop te zijn gegaan. De bestuurder had een wond ter hoogte van zijn wenkbrauw en was verder stabiel. De bestuurder is vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere controle.

In de nachtelijke uren van woensdag 29 naar donderdag 30 juli is een melding van vernieling gedaan van een autoruit ter hoogte van de Kaya Kariñoso. Hier zouden onbekenden de voorruit van een auto hebben vernield. De zaak wordt onderzocht

In de ochtenduren van donderdag 30 juli 2020 is een man met de initialen J.H.B. van 36-jarige leeftijd aangehouden in verband met verduistering onder dienstbetrekking en bedrog. Het onderzoek loopt nog.

Op donderdag 30 juli 2020 is omstreeks 20.00 uur een man met de initialen R.F.E aangehouden in verband met bedreiging en vernieling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.