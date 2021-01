Kamer vergadert alleen overdag

De Tweede Kamer vergadert de komende tijd in principe niet ´s avonds. Het streven is om plenaire debatten voor 19.00 af te ronden. Ook commissie-activiteiten duren tot uiterlijk 19.00 uur, schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib in een brief aan de Kamerleden naar aanleiding van de avondklok die op zaterdag 23 januari ingaat.

Zoals ook voor de andere coronamaatregelen geldt, wordt er een uitzondering gemaakt voor democratische instituties zoals de Tweede Kamer. Formeel hoeft de Tweede Kamer dan ook geen rekening te houden met een avondklok. ¨Dat neemt niet weg dat wij juíst als gekozen volksvertegenwoordigers een voorbeeldrol vervullen; we dienen de maatregelen die voor de hele samenleving gelden zo goed mogelijk na te leven¨, schrijft Khadija Arib in de brief.

Op tijd thuis

Het Presidium heeft daarom besloten om in beginsel niet langer te vergaderen in de avonduren. Met ingang van maandag 25 januari duren commissiedebatten tot uiterlijk 19.00 uur. Het streven is om ook plenaire debatten voor 19.00 uur af te ronden. Dit geeft ook Kamerleden en medewerkers die verder van de Tweede Kamer vandaan wonen de mogelijkheid om voor het ingaan van de avondklok om 21.00 uur thuis te zijn. In urgente gevallen kan de Kamer altijd tot een debat in de avonduren besluiten.

Lees hier de volledige brief van Kamervoorzitter Khadija Arib.