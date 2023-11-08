RESUMEN SIMAN PROME MINISTER DI ARUBA OKTOBER 28 – NOVEMBER 4
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PROME MINISTER TABATA NA HULANDA PA ATENDE CUATRO TEMA IMPORTANTE PA ARUBA
GOBIERNO DI ARUBA TA TRAHANDO PA CONCRETISA E TRES CONDICIONNAN DI HULANDA PA ASINA CAMBIO DEN LAFT WORDO APROBA
MINISTERIO DI ASUNTONAN GENERAL LO INVERTI 400 MIL FLORIN DEN E PROYECTO EDUTECH FUND PA E SIGUIENTE AÑA
PROME MINISTER A REUNI CU SECRETARIO DI ESTADO VAN HUFFELEN
PROME MINISTER A REUNI CU EERSTE KAMER Y COMISION DI RELACION DI REINO
PROME MINISTER A ATENDE E CONFERENCIA “SHAPING THE FEMINIST FOREIGN POLICY”