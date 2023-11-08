November 8, 2023
Latest:

KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

RESUMEN SIMAN PROME MINISTER DI ARUBA OKTOBER 28 – NOVEMBER 4

REDAKSHON 0 Comments

RESUMEN SIMAN DI PROME MINISTER DI ARUBA OKTOBER 28 – NOVEMBER 4

PROME MINISTER TABATA NA HULANDA PA ATENDE CUATRO TEMA IMPORTANTE PA ARUBA

 

GOBIERNO DI ARUBA TA TRAHANDO PA CONCRETISA E TRES CONDICIONNAN DI HULANDA PA ASINA CAMBIO DEN LAFT WORDO APROBA

 

MINISTERIO DI ASUNTONAN GENERAL LO INVERTI 400 MIL FLORIN DEN E PROYECTO EDUTECH FUND PA E SIGUIENTE AÑA

 

PROME MINISTER A REUNI CU SECRETARIO DI ESTADO VAN HUFFELEN

 

PROME MINISTER A REUNI CU EERSTE KAMER Y COMISION DI RELACION DI REINO

 

PROME MINISTER A ATENDE E CONFERENCIA “SHAPING THE FEMINIST FOREIGN POLICY”

Share this page to Telegram

You May Also Like

Dos diputado di Saba ta di bishita na Hulanda.

REDAKSHON 0

Second Chance Task Force Panel Discussion – Let’s Act Together: Exploring Opportunities and Second Chances

REDAKSHON 0

DESPUES DI 3 AÑA, ARUBA TA DESPEDI DI COMMANDANT FRANK BOOTS, Y TA YAMA BON BINI NA COMMANDEUR WALTER HANSEN

REDAKSHON 0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: