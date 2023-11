15 bijzondere en ultra-moderne prestaties op het Maritime Awards Gala

Ariane raketten De Canopée is speciaal ontworpen voor het transport van Ariane-raketten. Het schip gaat zesde generatie Ariane 6 raketten in onderdelen laden in Bremen, Rotterdam, Le Havre en Bordeaux en brengt deze naar de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. 35% brandstofbesparing Het RoRo (Roll-on Roll-off) schip is uitgerust met vier 30 meter hoge zeilpanelen: ‘Oceanwings’met een oppervlakte van 375 vierkante meter per stuk. Dit systeem zorgt voor een besparing van zo’n 35% op het brandstofverbruik. Neptune Shipyards ontwierp en bouwde het schip voor de Ariane Group en wordt gevaren door het Franse Alizés, een joint venture van Jifmar Offshore Services en Zéphyr & Borée. Het contract voor de bouw werd in oktober 2020 aan Neptune gegund en is sinds augustus in de vaart.