Prome Minister Evelyn Wever-Croes

Reflexion:

TA NOS TUR MESTER BRINGA COVID SI NOS KIER SALI CU EXITO FOR DI E CRISIS AKI

“Si bo ta stima bo mes, si bo ta stima bo famia y Aruba, bo ta cuida bo mes”

Prome Minister Evelyn Wever-Croes den conferencia di Gobierno di Aruba y Crisis Team, diaranson anochi a encurasha nos tur pa bringa e Corona virus door di sigui e protocolnan cu a wordo menciona desde cu Covid a drenta nos pais. Prome Minister ta urgi comunidad henter pa cuida nos mes, cuida nos famia y cuida Aruba. Ta asina so, hunto nos por sali di di e crisis aki y bringa e virus cu exito.

“Nos ta bringando un enemigo invisible, un enemigo cu a causa nos hopi daño caba y indudablemente lo causa nos mas daño. Normalmente, enemigonan ta wordo bringa cu armanan nuclear. Pero e enemigo aki no. E enemigo aki bo ta bring’ e facilmente. Pero ta cada un di nos mester bring’e nos mes.

E manera cu nos ta bringa enemigo Covid ta: Laba man constantement cu habon; no mishi cu otro; no brasa otro; no duna otro man y tuma distancia di 1.5 meter; si bo no por wanta 1.5 meter, bisti mondkap; no mishi cu wowo ni boca y; si bo ta sinti sintoma keda paden y yama bo dokter pa bo por haci test. Esaki ta locual nos mester haci pa bringa e guera aki.

Den e guera aki tin hende cu pensamento eroneo keriendo cu nan no ta bay pega cu e virus aki. Tin hende ta pensa y bisa ta cu mi famia mi ta henter dia, ta cu mi coleganan mi ta henter dia, ta cu mi rumannan di iglesia mi ta henter dia of ta cu mi amigonan mi ta, mi no por pega cu e virus. Esakinan ta pensamentonan eroneo, no haci e fout aki.

Aki a Aruba nos a demostra cu durante e pandemia aki ya caba nos por a supera e retonan cu nos a enfrenta. Nos a logra ‘flatten the curve’. Nos a logra ‘crush the curve’. Aworaki nos a cuminsa draai e sectornan di nos economia. Diferente luganan ta recuperando economicamente brindando trabou pa nos hendenan.

Casonan di Corona virus a surgi atrobe pero nos ta atendiendo cu nan debidamente y nos ta prepara pa tur loke ta sosodiendo aworaki. Nos a escala medidanan, nos a subi e cantidad di testnan cu ta wordo haci pa asina nos por haci nan mas lihe posibel pa asina nos por detecta mas lihe y evita plamamento di e virus aki.

Esaki mester wordo haci hunto, no Gobierno so. Mescos nos a logr’e anteriormente, nos por logra awor atrobe. Nos ta consciente cu e casonan lo aumenta durante e dianan cu ta bin. E contagionan aki ta di 2 siman pasa dus ta aki 2 siman nos lo cuminsa mira e efectonan di e medidanan cu nos a tuma aworaki.

Kico mi kier bisa cu esaki? Cu cosnan lo bira pio prome cu nan bira miho. Pero p’e bira miho e ta depende di bo. P’esey mi ta pidi bo scucha mi bon; Abo mester cuida bo mes y cuida bo famia. Ami no por hacie pa bo, Crisis Team no por hacie pa bo. No culpa ami mañan. Abo ta esun cu mester hacie. Si bo ta stima bo mes, si bo ta stima bo famia y Aruba, bo ta cuida bo mes. Hunto nos por sali di e crisis aki”.