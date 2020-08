Notisia di polis di djabièrnè 7 di ougùstùs te ku djárason 12 di ougùstùs 2020/Politieberichten van vrijdag 7 augustus tot en met woensdag 12 augustus 2020

Notisia di polis di djabièrnè 7 di ougùstùs te ku djárason 12 di ougùstùs 2020

Riba djabièrnè 7 di ougùstùs sentral di polis a risibí notifikashon alrededor di 9 or di anochi ku mester tin un kandela den un mondi na Kaminda di Lac. Na yegada di patruya a resultá ku e kandela tabatin un kubri un área di 6 pa 3 meter i tabata 5 pa 6 meter haltu. Brantwer a bin na e sitio a i paga e kandela. No tabatin herido.

Riba e mesun dia, entre 8.30 or i 10 or di anochi, a tene un kontrol di tráfiko riba glas skur na haltura di Pasangrahan na Plaza Reina Wilhelmina. Durante di e kontrol aki a kontrolá un total di 20 vehíkulo. A duna dos but pa glas skur i 1 but pa kore sin reibeweis bálido. Polis a nota ku hopi biaha hendenan no sa e diferensia entre e skuridat di e glas i e porsentahe di e tint. Personanan ku tabatin 35% riba nan winshil a haña un atvertensia i a súplikanan pa kita e tint.

Riba djasabra 8 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia di dos lus di patras for di un pikòp. E ladronisia a tuma lugá riba djabièrnè 7 di ougùstùs, entre 8.20 i 9.30 or di anochi miéntras e outo tabata stashoná riba e sitio di stashoná na un Parke di Softball situá na Kaminda Lac. Ta investigando e kaso.

Riba djasabra 8 di ougùstùs, a tene un kontrol di tráfiko riba Kaya C.E.B. Hellmund na altura di pir di duana. Durante di e kontrol aki a kontrolá un total di 19 vehíkulo, di kua a duna 9 but pa no bisti faha di seguridat, 2 but pa kore sin reibeweis i 1 but pa kore sin seguro bálido. Tambe a midi glasnan di 2 outo riba e porsentahe di skuridat, di kua 1 outo no tabata kumpli ku esaki.

Den oranan di mainta di djadumingu 9 di ougùstùs, alrededor di 5.15 or di mainta, sentral di polis a risibí notifikashon di un aksidente riba Kaya Korona. Na e sitio patruya a bin topa ku un outo riba e posnan unda ta entrega gasolin i diesel na un pòmp di gasolin. A pone brantwer i esnan responsabel pa Curoil na altura en konekshon ku seguridat. E pasahero ku tabata den e outo tabata keha di doló na su kabes i ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Shofùr di e outo tabata ileso i a deklará ku e tabata koriendo riba Kaya korona bayendo direkshon di Playa ora ku na un dado momentu e mester a wela un buriku i bai dal den posnan di Curoil.

Riba djadumingu 9 di ougùstùs a drenta keho di ladronisia di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá ‘Oil Slick Leap’ situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Deskonosínan a dal e bentana di e banda di pasahero kibra i a bai ku un tas di lomba di kueru kolo bèrdè di marka ‘Longchamp’ ku komo kontenido entre otro un USB-C Hub pa Macbook Pro i un ‘powerbank’. E ladronisia a tuma lugá riba djasabra 8 di ougùstùs entre 4 or i 4.30 or di atardi. Ta investigando e kaso.

Den e mardugá di djadumingu 9 di ougùstùs pa djaluna 10 di ougùstùs a detené un hòmber di inisial R.R.N.S. di 35 aña en konekshon ku maltrato i a detené un dama di inisial S.G.N. di 24 aña en konekshon ku ela stroba un detenshon.

Algu mas lat den oranan di mardugá di djaluna 10 ougùstùs, pa mas o ménos 1.45 or un aksidente ku un pikòp a tuma lugá riba Kaminda Onima. Pa motibu deskonosí e shofùr a pèrdè kontrol riba su stür i e pikòp a kai den un roi. Ambulans a transportá e shofùr pa hospital pa tratamentu médiko. E pasahero si a keda ileso.

Den oranan lat di atardi di djaluna 10 di ougùstùs, un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Korona. Outo 1 tabata koriendo riba Kaya Korona bayendo direkshon di Playa i outo 2 tabata biniendo for di Kaya Neerlandia pa subi Kaya Korona. Hasiendo esaki outo 2 no a mira outo 1 ta bini i bai dal den banda di porta di patras di outo 1. Personal di ambulans a chèk shofùr di outo 1 na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

Riba djamars 11 di ougùstùs a tene un kontrol di tráfiko riba Kaya J.N.E. Craane. E kontrol tabata den kuadro di uzo di stul pa mucha. A kontrolá un total di 20 vehíkulo i un skuter. A duna 4 but pa kore sin faha di seguridat, 2 but pa kore sin seguro bálido i 1 but pa kore sin hèlmu. Pa loke ta trata e stulnan pa mucha, algun shofùr a haña atvertensia komo ku nan tabatin e stulnan di mucha si, pero no tabata hasi uzo di dje miéntras tabatin mucha den e outo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 7 augustus tot en met woensdag 12 augustus 2020

Op vrijdag 7 augustus kreeg de politiecentrale omstreeks 21.00 uur melding dat er brand was in een mondi aan de Kaminda di Lac. Bij aankomst van de patrouille bleek het vuur een oppervlakte te hebben van 6 bij 3 meter en kwam het 5 tot 6 meter hoog. De brandweer kwam ter plekke en doofde de brand. Er raakte niemand gewond.

Op dezelfde dag werd tussen 20.30 uur en 22.00 uur een verkeerscontrole gehouden ter hoogte van de Pasangrahan aan de Plaza Reina Wilhelmina in het kader van de lichtdoorlatendheid van de voorruiten. Tijdens deze controle zijn er in totaal 20 voertuigen gecontroleerd. Er werden twee boetes uitgeschreven voor niet voldoende lichtdoorlatendheid van de voorruiten en één voor het rijden zonder geldige verzekering. Het is de politie opgevallen dat men zich vaak vergist in het verschil tussen de lichtdoorlatendheid en het percentage van de tintfolie. Personen die 35% op hun voorruiten hadden, werden gewaarschuwd en verzocht om de tintfolie te verwijderen.

Op zaterdag 8 augustus werd aangifte gedaan van diefstal van twee achterlichten vanaf een pick-up. De diefstal had plaatsgevonden op vrijdag 7 augustus, tussen 20.20 uur en 21.30 uur toen de auto op de parkeerplaats van een Softball Park aan de Kaminda Lac geparkeerd stond. De zaak wordt onderzocht.

Op zaterdag 8 augustus vond in de avonduren een verkeerscontrole plaats op de Kaya C.E.B. Hellmund ter hoogte van de douanepier plaats. Tijdens deze controle werden in totaal 19 voertuigen gecontroleerd waarbij 7 boetes werden uitgeschreven voor het niet dragen van de autogordel, 2 voor het rijden zonder rijbewijs en 1 voor het niet hebben van een geldige verzekering. Ook werden bij 2 auto’s de autoruiten gemeten op het percentage lichtdoorlatendheid, waarbij 1 auto niet voldeed.

In de ochtenduren op zondag 9 augustus kreeg de politie centrale omstreeks 05.15 uur melding over een eenzijdige aanrijding op de Kaya Korona.

Ter plaatse trof de patrouille een auto bovenop de putten waar benzine en diesel geleverd worden bij een pompstation. De brandweer en de verantwoordelijke van Curoil werden ter plekke gevraagd in verband met veiligheid. De bijrijder klaagde over pijn aan zijn hoofd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle. De bestuurder was ongedeerd en verklaarde dat hij op de Kaya Korona richting Playa reed toen hij oo een gegeven moment moest uitwijken voor een ezel waardoor hij tegen de putten van Curoil aanreed.

Op zondag 9 augustus werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die geparkeerd stond bij de duiklocatie Oil Slick Leap aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Onbekenden sloegen de bijrijder autoruit in met een steen en namen een groene rugzak van het merk Longchamp mee waarin onder andere een USB-C Hub voor Macbook Pro en een powerbank zat. De diefstal vond plaats op zaterdag 8 augustus tussen 16.00 en 16.30 uur.

In de nacht van zondag 9 augustus op maandag 10 augustus werd een man met intialen R.R.N.S. van 35 jaar aangehouden wegens mishandeling en werd een vrouw met initialen S.G.N. van 24 jaar aangehouden wegens belemmering van een aanhouding.

Iets later in dr nachtelijke uren van maandag 10 augustus, omstreeks 01.45 uur vond een eenzijdige aanrijding met een pick-up plaats op de Kaminda Onima. Om onbekende reden verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam de pick-up in een greppel terecht. De bestuurder werd door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor medische controle. De bijrijder was ongedeerd.

In de late middaguren op maandag 10 augustus, vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Korona. Een auto reed op de Kaya Korona in de richting van Playa. De andere auto kwam vanuit de Kaya Neerlandia de Kaya Korona op. De auto had de auto die al op de Kaya Korona reed over het hoofd gezien waardoor de auto tegen de zijkant en ter hoogte van het achterportier botste. Een van de bestuurders werd ter plekke door het ambulance personeel gecheckt.

Op dinsdag 11 augustus werd een verkeerscontrole gehouden op de Kaya J.N.E. Craane. De controle was in het kader van het gebruik van kinderzitjes. Er werden in totaal 20 voertuigen en een scooter gecontroleerd. Er werden 4 boetes uitgeschreven voor het rijden zonder autogordel, 2 boetes voor het rijden zonder verzekering en 1 boete voor het niet dragen van een helm. Voor wat betreft de kinderzitjes kregen enkele bestuurders een waarschuwing doordat ze wel kinderzitjes hadden, maar het niet gebruikten terwijl er wel kinderen in de auto zaten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.