Plataforma hobennan profesional (PHP):

E periodo maximo cu un trahado por ta incapacita pa labora (‘arbeidsongeschikt’) cu pago

Via medionan social nos a ricibi algun pregunta di nos comunidad relaciona cu nos leynan laboral. Den cuadro di esaki PHP ta brinda pueblo e instrumento di conocimento pa asina por combati inhusticia laboral. Un tema cu a ricibi hopi atencion den e dianan aki ta e leynan laboral cu ta regla arbeidsongeschiktheid. Den e comunicado di awe e siguiente pregunta lo ta central; cual ta e periodo maximo cu un trahado por ta arbeidsongeschikt cu pago?

1.1 Introducion

Un principio y alabes obligacion importante cu ley ta impone riba e dunador di trabou, ta e pago di salario na su trahado(nan). Salario ta e compensacion cu e trahado ta ricibi pa e labor cu e ta eherce. E obligacion menciona ta regla den art. 7A:1614 di nos codigo civil. E punto di salida ta cu un dunador di trabou tin e obligacion legal pa cumpli cu pago di salario, solamente si e trahado a eherce su labor den e periodo stipula den e contracto laboral. Esaki ta e asina yama principio di ‘’no work no pay’’. E dunador di trabou no ta carga e obligacion pa paga salario si su trahado no a traha. Nos legislador a reconoce cu e aplicacion stringente di e principio ‘’no work no pay’’ por tin resultado(nan) iracional y inhusto pa e trahado. Por ehempel na momento un trahado wordo enfrenta cu un enfermedad, e ta logico cu e no lo por sigi eherce su labor. E consecuencia lo ta devastador pa e trahado si e principio di ‘’no work no pay’’ wordo aplica den e scenario menciona. Pa e motibo aki nos leynan laboral ta menciona algun exepcion na e principio di ‘’no work no pay’’. Tin scenario(nan) regla den nos ley(nan) laboral unda cu e trahado ta preserva su derecho riba salario aunke e ta incapacita of e no ta eherciendo su labor. Den e articulo aki nos lo limita nos mes na e scenario di arbeidsongeschiktheid (AO).

1.2 AO (arbeidsongeschikt)

Ora cu e trahado ta arbeidsongeschikt ta nifica cu e trahado ta incapacita pa eherce su trabou pa motibo di un enfermedad of accident. Durante e periodo aki e trahado ta mantene su derecho riba su salario aunke e no ta trahando. E base legal di esaki ta regla den articulo 7A:1614d di nos codigo civil. E trahado ta ricibi salario di su dunador di trabou mientras e ta incapacita pa hasi su trabou pa motibo di enfermedad of accident pa un periodo di minimo 6 siman.

Inciso tres di e mesun articulo ta prescribi cu e trahado ta perde e derecho riba su salario durante e periodo cu e ta incapacita si acaso su incapacidad pa labora of e motibo di su enfermedad of accidente ta origina for di e siguiente scenarionan. 1) si e incapacidad pa labora of e motibo di su enfermedad of accidente a wordo ocasiona intencionalmente, 2) si na comienso di e relacion laboral e trahado a divulga informacion falso relaciona cu su condicion medico, 3) si e trahado no a notifica AO conforme e norma/reglanan stipula of 4) si e trahado su propio conducta ta perhudica su propio recuperacion.

1.3 Sociale verzekeringsbank (SVB)

Mayoria trahado na Aruba ta wordo registra na SVB. E motibo pa e registracion ta pa e trahado por ricibi cobertura for di e seguro di malesa cu SVB ta ofrece tur trahado, specialmente esnan den sector priva. E dunador di trabou ta cumpli cu un prima mensualmente pa asina cubri e gastonan di salario di trahado(nan) cu ta arbeidsongeschikt. E cuadro legal ta regla den landsverordening ziekteverzekering. E periodo maximo cu un trahador ta ricibi pago di salario ta pa maximo 2 aña, cual ta nifica cu e trahado ta preserva su derecho riba salario aunke e nota ta traha pa motibo di enfermedad pa un periodo di maximo 2 aña.

E prome tres dia nan di arbeidsongeschiktheid no ta wordo cubri mediante SVB, pero pa e dunador di trabou na 100%. Articulo 5 Ordenansa seguro di malesa ta stipula cu SVB ta cuminsa na cubri e pago di salario pa e trahado cu ta arbeidsongeschikt desde e di 4 dia despues cu a notifica arbeidsongeschikt. E ta importante pa enfatisa cu un trahado mes por determina si e ta cai bou di e cobertura di seguro di malesa. Si un trahado ta den servicio di un dunador di trabou cu un salario di fl 5850,- of menos, e ta cai bou e seguro di malesa y tin derecho riba pago di salario mientras cu e arbeidsongeschikt for di SVB. Si un trahado NO ta cai bou e cobertura di seguro di malesa (SVB) e tin derecho riba pago di salario mientras e ta arbeidsongeschikt pa un periodo di minimo 6 siman cual cu ta wordo cubri pa e dunador di trabou of un seguro particular.

1.4 mi por cobra mi salario 100% for di SVB?

Un pregunta cu tur trahado ta puntra su mes, ta cu na momento e ta incapacita pa hasi su trabou pa motibo di enfermedad si e ta mantene derecho riba su salario completo for di SVB. Nos por ta breve relaciona cu e pregunta aki, pa motibo cu ley ta hopi claro tocante esaki. Inciso dos di articulo 5 di e Ordenansa di seguro di malesa ta indica cu un trahado ta ricibi mientras e ta arbeidsongeschikt 80% di su salario diario.

Pa termina nos ta resumi lo siguiente, si un trahado ta registra na SVB alabes ta cai bou cobertura di seguro di malesa, e trahado ta preserva e derecho riba 80% di su salario diario pa un periodo di maximo 2 aña. Si acaso un trahado no ta cai bou di e cobertura di e seguro di malesa (SVB) e trahado en cuestion cu ta incapacita pa labora ta mantene derecho riba pago di salario pa un periodo di minimo 6 siman.

Scirbi pa studiantenan di ley:

Wendrick Cicilia LL.B.

Gerick Croes LL.B. & B.Ec